'Nữ hoàng trượt tuyết' gãy chân ở Olympic mùa Đông 2026

ItalyLindsey Vonn, người Mỹ, được trực thăng đưa đi cấp cứu khẩn cấp sau tai nạn nghiêm trọng ở Thế vận hội mùa Đông 2026.

Ở chung kết môn trượt tuyết đổ đèo dốc của nữ ngày 8/2, Vonn mất kiểm soát chỉ sau khoảng 30 giây rời vạch xuất phát. VĐV 41 tuổi va vai phải vào vật đánh dấu trên đường đua rồi ngã lăn xuống dốc và tiếp đất bằng lưng, ván trượt dưới chân vướng vào nhau. Vonn đau đớn, hét lên thất thanh trong khi nhân viên y tế lao vào trợ giúp.

Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở bao trùm khu vực thi đấu Olimpia delle Tofane ở Cortina. Vonn nằm bất động, được chăm sóc và cố định cơ thể trước khi trực thăng đưa cô ra khỏi rặng núi. Đây là lần thứ hai trong chín ngày, Vonn cần sự can thiệp của trực thăng cứu hộ.

Vonn gặp tai nạn khi thi đấu nội dung đổ đèo nữ tại Thế vận hội mùa Đông 2026, ở Cortina d’Ampezzo, Milan, Italy, ngày 8/2. Ảnh: Reuters

Sau khi đến một phòng khám ở Cortina, Vonn được chuyển tới bệnh viện Ca’ Foncello tại Treviso. VĐV Mỹ được điều trị, phẫu thuật chỉnh hình để ổn định vết gãy ở chân trái. Hiện sức khỏe của Vonn đã ổn định.

Cha cô, ông Alan Kildow, có mặt trên khán đài và lặng người chứng kiến cú ngã kinh hoàng của con gái. Đám đông khán giả, gồm rapper Snoop Dogg, cũng bàng hoàng dõi theo Vonn khi cô được đưa ra khỏi đường đua.

Vonn được mệnh danh là nữ hoàng trượt tuyết, là một trong những VĐV vĩ đại nhất lịch sử môn thể thao này. Cô từng bốn lần vô địch World Cup (2008, 2009, 2010 và 2012), trong đó có ba mùa liên tiếp, giành HC vàng nội dung đổ đèo tại Olympic mùa Đông Vancouver 2010, danh hiệu Olympic đầu tiên của trượt tuyết nữ Mỹ.

Vonn tại Thế vận hội mùa Đông 2026, ở Cortina d’Ampezzo, Milan, Italy, hôm 8/2. Ảnh: Reuters

Vonn còn giữ kỷ lục 8 danh hiệu World Cup mùa giải ở nội dung đổ đèo và từng sở hữu tổng cộng 82 lần thắng chặng ở World Cup khi giải nghệ năm 2019. Thời điểm đó, Vonn thông báo giải nghệ vì tuổi tác và chấn thương, nguyên nhân khiến một phần khớp gối phải hiện tại của cô được "làm" bằng titan. Tuy nhiên, Vonn trở lại thi đấu vào tháng 11/2024 với mục tiêu lần thứ hai giành HC vàng Olympic.

Vonn làm giới chuyên môn ngạc nhiên khi vẫn giữ phong độ đỉnh cao, trở thành ứng viên hàng đầu ở nội dung đổ đèo dốc với vị trí dẫn đầu trên bảng thứ bậc các giải World Cup. Thế nhưng chỉ chín ngày trước thềm Thế vận hội mùa Đông ở Italy, Vonn đã gặp tai nạn nghiêm trọng ở một giải đấu tại Thuỵ Sĩ khiến cô đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước gối trái và tổn thương sụn chêm.

Vonn vẫn quyết tâm thi đấu, song đã khép lại kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp theo cách đầy đau đớn. Đường đua ở Olimpia delle Tofane từng mang đến cho VĐV sinh năm 1984 nhiều vinh quang với 12 chiến thắng tại các giải World Cup, vì thế cô còn được mệnh danh là "Nữ hoàng của Cortina".

Về đời tư, Vonn kết hôn với cựu VĐV trượt tuyết Thomas Vonn năm 2007, trước khi ly hôn vào năm 2013. Sau đó, cô trải qua nhiều mối quan hệ, bao gồm cuộc tình đình đám kéo dài hơn hai năm với golfer huyền thoại Tiger Woods.

Vy Anh