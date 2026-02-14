'Nữ hoàng trượt tuyết' nguy cơ phải cắt cụt chân sau tai nạn ở Olympic

Bác sĩ chỉnh hình tại Pháp cảnh báo Lindsey Vonn, 41 tuổi, đối mặt nguy cơ phải đoạn chi sau tai nạn nghiêm trọng ở Olympic mùa Đông 2026.

Ở chung kết môn trượt tuyết đổ đèo dốc của nữ ngày 8/2, Vonn mất kiểm soát chỉ sau khoảng 30 giây rời vạch xuất phát. VĐV 41 tuổi va vai phải vào vật đánh dấu trên đường đua rồi ngã lăn xuống dốc và tiếp đất bằng lưng, ván trượt dưới chân vướng vào nhau. Vonn đau đớn, hét lên thất thanh trong khi nhân viên y tế lao vào trợ giúp.

Vonn bị gãy xương chày phức tạp, đã trải qua ba ca phẫu thuật và dự kiến còn cần thêm nhiều lần can thiệp để cố định hoàn toàn vùng xương tổn thương.

Lindsey Vonn gặp tai nạn khi thi đấu nội dung đổ đèo nữ tại Thế vận hội mùa Đông 2026, ở Cortina d’Ampezzo, Milan, Italy, ngày 8/2. Ảnh: Reuters

Bác sĩ Bertrand Sonnery-Cottet, chuyên gia chỉnh hình tại Lyon, cảnh báo chấn thương của VĐV người Mỹ nghiêm trọng đến mức trong một số trường hợp tương tự, bệnh nhân buộc phải đoạn chi.

"Mốc thời gian hồi phục rất khó dự đoán", Sonnery-Cottet nói với RMC Sport. "Có thể mất vài tháng để cô ấy đi lại bình thường. Mục tiêu trước mắt trước hết là giữ được chân và có thể đi lại. Chúng ta chưa thể nghĩ tới việc trở lại thi đấu đỉnh cao. Một số chấn thương như vậy có thể dẫn tới cắt cụt chi".

Theo ông, hình ảnh Vonn đăng tải trên Instagram cho thấy cô đang được gắn khung cố định ngoài - thiết bị tạm thời với các chốt kim loại cố định xương từ bên ngoài cơ thể. Điều này đồng nghĩa các bác sĩ chưa thể phục hồi hoàn toàn vùng gãy. "Chấn thương cực kỳ nghiêm trọng, sẽ gây khó khăn ít nhất trong nhiều tháng, thậm chí để lại di chứng suốt đời", ông nói.

Một bác sĩ Pháp khác, Nicolas Baudrier, chia sẻ với L'Équipe rằng chấn thương của Vonn có thể là gãy vụn với nhiều mảnh xương, kèm nguy cơ tổn thương da, thần kinh hoặc cơ, làm tăng mức độ nghiêm trọng. Ông cho biết ngay cả với người trẻ, quá trình hồi phục hoàn toàn cũng có thể kéo dài khoảng một năm.

Các chuyên gia nhận định dạng chấn thương này thường gặp trong tai nạn giao thông, đặc biệt với người đi mô-tô.

Lindsey Vonn đăng ảnh sau khi phẫu thuật lên mạng xã hội.

Trước đó, Vonn gây tranh cãi khi vẫn dự Olympic mùa Đông dù bị rách dây chằng chéo trước chỉ vài ngày trước khi thi đấu. Cô khẳng định chấn thương cũ không liên quan tới cú ngã hôm 8/2.

Trên Instagram, VĐV sinh năm 1984 viết: "Giấc mơ Olympic của tôi không kết thúc như cổ tích, đó chỉ đơn giản là cuộc sống. Ở nội dung đổ đèo dốc, ranh giới giữa một đường trượt chiến thuật và chấn thương thảm khốc có thể chỉ là 5 inch. Tôi đã vào cua quá hẹp khoảng 5 inch, tay phải mắc vào cổng, khiến tôi xoắn người và ngã".

Vonn cho biết xương chày hiện ổn định nhưng cần nhiều ca phẫu thuật để hồi phục đúng cách. "Dù kết thúc không như mong đợi và phải chịu đau đớn dữ dội, tôi không hối tiếc", cô cho biết. "Đứng ở vạch xuất phát đã là một chiến thắng. Trượt tuyết tốc độ luôn là môn thể thao nguy hiểm. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta mơ ước, yêu thương, dám nhảy và đôi khi vấp ngã".

Vonn, được mệnh danh là nữ hoàng trượt tuyết, là một trong những VĐV vĩ đại nhất lịch sử môn thể thao này. Cô từng 4 lần vô địch World Cup (2008, 2009, 2010 và 2012), trong đó có ba mùa liên tiếp, giành HC vàng nội dung đổ đèo tại Olympic mùa Đông 2010, danh hiệu Olympic đầu tiên của trượt tuyết nữ Mỹ.

Vonn còn giữ kỷ lục 8 danh hiệu World Cup mùa giải ở nội dung đổ đèo và từng sở hữu tổng cộng 82 lần thắng chặng ở World Cup khi giải nghệ năm 2019, trước khi bị Mikaela Shiffrin vượt qua. Sự nghiệp của cô nhiều lần bị gián đoạn bởi chấn thương nặng, nhưng Vonn vẫn trở lại thi đấu vào cuối năm 2024 sau gần 6 năm vắng bóng.

