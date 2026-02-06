Chấn thương của 'Nữ hoàng trượt tuyết' gây tranh cãi trước Olympic mùa Đông

Dù được xác nhận đứt dây chằng chéo trước cách đây ít ngày, Lindsey Vonn vẫn tuyên bố sẵn sàng thi đấu tại Olympic mùa Đông 2026, làm dấy lên nhiều tranh luận trong làng trượt tuyết về ranh giới giữa ý chí và rủi ro sức khỏe.

Vonn, được mệnh danh là nữ hoàng trượt tuyết, là một trong những VĐV vĩ đại nhất lịch sử môn thể thao này. Cô từng 4 lần vô địch World Cup (2008, 2009, 2010 và 2012), trong đó có ba mùa liên tiếp, giành HC vàng nội dung đổ đèo tại Olympic mùa Đông 2010, danh hiệu Olympic đầu tiên của trượt tuyết nữ Mỹ.

Vonn còn giữ kỷ lục 8 danh hiệu World Cup mùa giải ở nội dung đổ đèo và từng sở hữu tổng cộng 82 lần thắng chặng ở World Cup khi giải nghệ năm 2019, trước khi bị Mikaela Shiffrin vượt qua. Sự nghiệp của cô nhiều lần bị gián đoạn bởi chấn thương nặng, nhưng Vonn vẫn trở lại thi đấu vào cuối năm 2024 sau gần 6 năm vắng bóng.

Lindsey Vonn gặp tai nạn trước Olympic mùa Đông Lindsey Vonn gặp tai nạn tại Crans-Montana, Thụy Sĩ ngày 30/1/2026.

Vonn hiện đứng trước cơ hội làm nên một trong những màn tái xuất kịch tính nhất lịch sử trượt tuyết đỉnh cao. Ở tuổi 41, 16 năm sau tấm HC vàng đổ đèo tại Olympic Vancouver và nhiều năm sau khi từng giải nghệ, VĐV người Mỹ khẳng định cô tự tin có thể tranh tài tại Olympic Milan-Cortina 2026, bất chấp chấn thương đầu gối vừa gặp phải.

Theo Vonn, kết quả kiểm tra cho thấy đầu gối trái của cô bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, kèm theo dập xương và tổn thương sụn chêm. Chấn thương xảy ra hôm thứ Sáu 30/1 tại Crans-Montana (Thụy Sĩ), khi Vonn bị bật khỏi quỹ đạo, văng vào lưới an toàn trong cuộc đua đổ đèo World Cup. Dù có thể tự trượt về khu vực đích, cô vẫn được đưa tới bệnh viện để kiểm tra thêm.

Sau ba ngày điều trị vật lý trị liệu và tham vấn bác sĩ, Vonn cho biết cô đã thử trượt tuyết trở lại. Tại buổi họp báo ngày 3/2, nữ VĐV 41 tuổi không có dấu hiệu khập khiễng khi di chuyển. "Đầu gối của tôi không bị sưng, và với sự hỗ trợ của nẹp, tôi tin rằng mình có thể thi đấu vào Chủ nhật," cô nói. "Chỉ cần còn cơ hội, tôi sẽ làm mọi thứ để có mặt ở khu vực xuất phát."

Tuy nhiên, việc một VĐV tuyên bố sẵn sàng thi đấu chỉ vài ngày sau chấn thương được mô tả là đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước khiến không ít ý kiến trong giới trượt tuyết đặt câu hỏi.

Báo Bild (Đức) đăng bài bình luận với tiêu đề "Thật sự chấn thương hay chỉ là làm trò?". Trong bài, Bild gọi Vonn là "bậc thầy trong việc tự xây dựng hình ảnh" và "nữ hoàng kịch tính của thể thao", ám chỉ rằng việc Vonn tự trượt về đích nhưng sau đó rời đường đua bằng trực thăng có thể đã góp phần làm tăng tính kịch tính cho câu chuyện trở lại của cô trước thềm Olympic.

Lindsey Vonn được trực thăng đưa đến bệnh viện sau vụ tai nạn Lindsey Vonn được trực thăng đưa đến bệnh viện sau vụ tai nạn.

Trong suốt mùa giải World Cup năm nay, Lindsey Vonn liên tục là tâm điểm chú ý, không chỉ vì thành tích mà còn bởi cách xuất hiện trước truyền thông. Sau các chiến thắng tại St. Moritz và Zauchensee, cô từng thừa nhận chỉ thi đấu với khoảng 80% phong độ, nhằm giữ thể trạng tốt nhất cho Olympic. Phát biểu này khiến một số đối thủ không hài lòng, cho rằng sự tập trung của truyền thông vào Vonn đã làm lu mờ các VĐV khác.

Vonn còn đang thi đấu với khớp gối phải cấy ghép titan bán phần - hệ quả từ chuỗi chấn thương kéo dài trong sự nghiệp. Sau gần 6 năm vắng bóng, cô trở lại đường đua mùa trước và nhanh chóng lấy lại vị thế hàng đầu. Mùa này, Vonn đã giành hai chiến thắng và thêm ba lần lên podium trong 5 chặng đổ đèo World Cup, trở thành VĐV có phong độ cao nhất trong nội dung.

Lịch sử sự nghiệp cho thấy Vonn không xa lạ với những lần trở lại sau chấn thương nặng. Năm 2013, cô bị đứt dây chằng đầu gối phải tại giải vô địch thế giới ở Schladming, sau đó tái xuất nhưng tiếp tục chấn thương và lỡ Olympic Sochi 2014. Năm 2019, dù thi đấu trong tình trạng thể lực không hoàn hảo, Vonn vẫn giành HC đồng đổ đèo trước khi bước vào quãng nghỉ kéo dài gần 6 năm.

"Tôi từng ở trong hoàn cảnh này. Tôi biết cách xử lý," Vonn nói. "Năm 2019, tôi không có dây chằng bên ngoài và bị gãy xương mâm chày mà vẫn giành được huy chương".

Lindsey Vonn nâng cúp trên bục nhận giải sau khi giành chiến thắng nội dung đổ đèo nữ World Cup trượt tuyết đổ đèo FIS tại Zauchensee, Áo, ngày 10/1/2026. Ảnh: Reuters

Một số VĐV và chuyên gia y tế cho rằng thi đấu với đứt dây chằng chéo trước không phải điều chưa từng có. Breezy Johnson, nhà ĐKVĐ thế giới nội dung đổ đèo, cho biết nhiều VĐV từng thi đấu mà không còn dây chằng chéo trước, dù bản thân cô không thành công trong hoàn cảnh tương tự. Andrea Panzeri, trưởng bộ phận y tế của Liên đoàn Thể thao Mùa đông Italy, nhận định: "Nếu Vonn quyết định ra sân, điều đó có nghĩa là tình trạng lâm sàng và đội ngũ bác sĩ cho phép. Cô ấy có kinh nghiệm và hiểu rất rõ đường đua này."

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thừa nhận việc thi đấu với chấn thương dạng này tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt với VĐV đã có tiền sử chấn thương kéo dài. Olympic mùa Đông sẽ khai mạc hôm nay 6/2, với nội dung đổ đèo nữ diễn ra hai ngày sau đó. Ngoài ra, Vonn còn đăng ký thi đấu super-G và nội dung đồng đội kết hợp.

Các cuộc tranh tài trượt tuyết nữ diễn ra tại Cortina - nơi Vonn giữ kỷ lục 12 chiến thắng World Cup. Cô từng giành ba huy chương Olympic, gồm HC vàng đổ đèo năm 2010 và hai HC đồng.

Liệu quyết định thi đấu với đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước lần này sẽ tiếp tục tô đậm hình ảnh một cuộc trở lại phi thường, hay là canh bạc mạo hiểm với sức khỏe, vẫn là câu hỏi lớn trước thềm Olympic mùa Đông.

Hồng Duy tổng hợp