'Nữ hoàng tốc độ' Nhi Yến từ giã điền kinh Việt Nam ở tuổi 20

Trần Thị Nhi Yến bất ngờ chia tay đội tuyển điền kinh Việt Nam và sẽ không tham dự SEA Games 33 vào cuối năm tại Thái Lan.

Nhi Yến đã gửi đơn đến Cục Thể dục thể thao Việt Nam xin chia tay đội tuyển điền kinh vì lý do cá nhân. Bộ môn điền kinh và lãnh đạo Cục tôn trọng nguyện vọng, đồng ý cho Nhi Yến nghỉ từ ngày 1/10/2025.

Chân chạy quê Tây Ninh (trước là Long An) được cho là chuẩn bị sang Hàn Quốc học đại học chuyên ngành thể thao. Trước đó, cô đã tốt nghiệp THPT.

Trần Thị Nhi Yến tranh tài nội dung chung kết 100m nữ tại giải vô địch điền kinh quốc gia hôm 9/8 tại Đà Nẵng. Ảnh: Đức Đồng

Nhi Yến sinh năm 2005, tại Cần Đước, Long An (cũ). Cô lên đội tuyển điền kinh quốc gia từ 2023, sau khi giành HC vàng nội dung 100m tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022. Ngay sau đó, chân chạy 19 tuổi lần lượt tham dự ba giải đấu quan trọng là SEA Games 32, ASIAD 19 và giải điền kinh vô địch châu Á.

Năm 2024, Nhi Yến giành HC bạc châu Á trên đường chạy 100m tại giải điền kinh vô địch trẻ châu Á 2024 (nhóm tuổi U20) với thời gian 11 giây 40. Năm nay, cô giành HC đồng nội dung 100m nữ tại giải vô địch châu Á 2025 với thông số 11 giây 54.

Tại giải điền kinh vô địch quốc gia hồi tháng 8/2025, Nhi Yến giành HC bạc nội dung 100m với 11 giây 80 và HC đồng nội dung 200m với 23 giây 56.

Nhi Yến cũng tham dự Olympic Paris 2024 với suất đặc cách, ở nội dung 100m nữ. Cô có trải nghiệm đáng nhớ khi đứng đầu vòng sơ loại thứ hai, với 11 giây 81. Sau đó ở vòng loại, cô đạt thành tích 11 giây 79 nhưng không thể lọt vào bán kết.

Gần đây, Liên đoàn điền kinh thế giới World Athletics (WA) đã thay đổi quy định về kiểm tra giới tính. Theo đó, từ ngày 1/9/2025, tất cả VĐV muốn tham dự nội dung của nữ phải tiến hành kiểm tra giới tính theo phương thức xét nghiệm gene SRY - gene xác định giới tính nam. Các VĐV muốn thi đấu ở hạng mục nữ đều phải thực hiện một lần xét nghiệm trong đời tìm gene SRY qua lấy mẫu niêm mạc má hoặc máu khô. VĐV nào có kết quả dương tính (có gene SRY) sẽ bị loại khỏi nội dung thi đấu của nữ. Trừ các trường hợp đặc biệt như rối loạn phát triển giới (DSD), nhưng thể hiện khả năng cạnh tranh không dựa vào testosterone theo phương pháp cũ.

Đức Đồng