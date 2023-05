Nữ hoàng sắc đẹp Ấn Độ 10 năm chinh phục Hollywood

Hoa hậu Thế giới người Ấn Độ Priyanka Chopra nhiều lần bị các nhà sản xuất từ chối trước khi có vai diễn đầu tiên ở Hollwyood.

Tái xuất trong dự án truyền hình Citadel do anh em nhà Russo (Anthony Russo và Joe Russo) đạo diễn, Priyanka Chopra vào vai điệp viên bị xóa ký ức Nadia Sinh. Hôm 4/5, sau khi phim trở thành tác phẩm có lượt xem lớn thứ hai trong lịch sử kênh Amazon Prime, minh tinh viết trên Twitter: "Cảm ơn mọi người vì đã dõi theo bộ phim".

Hơn 10 năm kể từ lần đầu ngôi sao gốc Ấn đặt chân đến Hollywood, giờ đây Chopra đã tìm được chỗ đứng nơi kinh đô điện ảnh thế giới. Thành công của cô là sự kết hợp giữa ý chí cầu tiến và tinh thần tự tôn dân tộc.

Trailer phim 'Citadel' Trailer phim "Citadel". Video: Prime Video

Sinh ra trong một gia đình quân y, Chopra thường xuyên theo chân bố mẹ di chuyển khắp nơi. Năm 13 tuổi, cô rời Ấn Độ để đến ở cùng dì tại Cedar Rapids, Iowa (Mỹ). Thời gian đó, Chopra tham gia các lớp nhạc cổ điển, giao hưởng và góp mặt ở một số vở kịch. Ba năm sau, cô quay về Trường Quân đội Bareilly (Ấn Độ) nhằm hoàn thành năm cuối trung học phổ thông. Đến hiện tại, minh tinh chưa từng tham gia bất kỳ trường lớp diễn xuất nào.

Ban đầu, ước mơ của Chopra là trở thành kỹ sư hàng không bởi niềm yêu thích dành cho máy bay. Tuy vậy, số phận đã định sẵn cho cô con đường riêng. Hào quang đến với Chopra khi cô giành ngôi vị cao nhất tại Miss World năm 2000, lúc vừa tròn 17 tuổi. Từ đó, nữ hoàng sắc đẹp Ấn Độ bước vào sự nghiệp diễn xuất tại Bollywood và nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên được trả lương cao nhất.

Chopra tại Liên hoan phim Quốc tế Marrakech vào tháng 12/2019. Ảnh: AFP

Năm 2012, giữa lúc sự nghiệp ở quê nhà đạt đến giai đoạn thành công, minh tinh quyết định thử thách bản thân tại Hollywood. Cô tiếp cận thị trường giải trí Bắc Mỹ với vai trò một ca sĩ khi phát hành ca khúc In My City. Sau nhiều lần casting bị từ chối, cuối cùng, Miss World 2000 trở thành diễn viên đầu tiên tại Nam Á đóng chính trong một bộ phim truyền hình của Mỹ là Quantico. Chopra cho biết cô mất tám năm kể từ khi đặt chân đến Hollywood để xây dựng thương hiệu khi sẵn sàng đảm nhận các vai diễn phụ. "Tôi không ngại khó khăn bởi đó là cách mà nền công nghiệp này vận hành. Tôi cũng làm điều tương tự lúc mới bước chân đến Bollywood", diễn viên nói với hãng thông tấn PTI của Ấn Độ.

Sau thành công của Quantico, Chopra góp mặt trong bộ phim Hollywood đầu tay Baywatch vào năm 2017. Những năm tiếp theo, cô tiếp tục tham gia các vai diễn trong Isn’t It Romantic (2019) và The Matrix: Resurrections (2021). Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93 vào năm 2021, bộ phim White Tiger do Chopra đóng và phụ trách sản xuất được đề cử ở hạng mục Kịch bản chuyển thể.

Xuyên suốt sự nghiệp, minh tinh được vinh danh ở nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Trong vai đặc vụ Alex Parrish ở Quantico, Chopra giành hai giải Nữ diễn viên được yêu thích trong phim truyền hình mới và Nữ diễn viên được yêu thích trong phim chính kịch tại People's Choice Awards 2016. Cùng năm, cô được chính phủ Ấn Độ trao giải Padma Shri vì cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà.

Dù đã thành danh tại thị trường điện ảnh Mỹ, diễn viên 40 tuổi vẫn giữ khao khát đại diện cho nơi mình sinh ra. "Tôi luôn có cảm giác mình là đại sứ của Ấn Độ và sẽ duy trì vinh hạnh này lâu nhất có thể", Chopra nói với Vogue năm 2021.

Khi còn sống với dì ở Cedar Rapids, cô bé Priyanka Chopra đã nổi giận với bạn cùng lớp vì câu hỏi: "Ở Ấn Độ, các cậu có cưỡi bò đến trường không?". Đêm hôm đó, Chopra dành thời gian in hình ảnh mô tả Mumbai, từ công nghệ cho đến những phương tiện tiên tiến nhằm chuẩn bị cho bài thuyết trình cuối khóa. Cuối cùng, cô được chấm điểm A và chứng minh cho bạn bè thấy Ấn Độ có tốc độ phát triển không thua kém các quốc gia khác trên thế giới.

"10 năm làm việc tại Hollywood giúp tôi đạt được những cột mốc. Tuy vậy, tôi hy vọng thế hệ diễn viên kế cận ở Ấn Độ sẽ không cần chờ đến 10 năm để có được những vai diễn gây tiếng vang. Tôi luôn có nỗi sợ rằng nếu không cố gắng, mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm tay. Những gì tôi đạt được đều đến từ nỗ lực của bản thân", diễn viên nói với PTI.

Sau giai đoạn nỗ lực xây dựng sự nghiệp, Chopra nói với Vogue cô muốn dành 10 năm tiếp theo cho gia đình và chăm sóc bản thân. Năm 2013, diễn viên rơi vào giai đoạn đen tối sau sự ra đi của bố - ông Ashok Chopra. Nỗi đau mất người thân kéo dài khiến cô rơi vào trầm cảm đầu năm 2016.

Bước ngoặt xảy đến với Chopra khi cô gặp ca sĩ Nick Jonas. Cả hai bắt đầu nhắn tin trong khoảng thời gian diễn viên chìm trong khủng hoảng và trò chuyện trực tiếp ở buổi tiệc hậu Oscar năm 2017. Tháng 5/2018, tờ US Weekly cho biết cả hai đã bước vào giai đoạn hẹn hò. Hai tháng sau, Jonas cầu hôn Chopra vào sinh nhật lần thứ 35 của cô. "Anh ấy là nguồn động viên lớn nhất của tôi và là người tôi cảm thấy an toàn nhất mỗi khi ở bên", minh tinh cho biết.

Chopra và Jonas kết hôn vào ngày 1/12/2018, chào đón con đầu lòng Malti Marie Chopra Jonas đầu năm 2022. Dù có lịch trình dày đặc, hai ngôi sao luôn sắp xếp thời gian cho nhau.

Jonas mang đến cho Chopra cảm giác được che chở, dù nam ca sĩ kém cô 10 tuổi. Ảnh: AFP

Tại hội nghị Woman in the World lần thứ 10 ở New York vào năm 2019, Chopra nói bí quyết dẫn đến thành công của cô nằm ở việc nuôi dưỡng ước mơ và nắm bắt cơ hội. "Tôi không phải là mẫu người có kế hoạch rõ ràng. Những gì tôi thực hiện trong suốt cuộc đời chính là nhận lấy mọi cơ hội dù là nhỏ nhất", cô nói với Vogue.

Tháng 2/2021, minh tinh cho ra mắt cuốn hồi ký Unfinished kể về hành trình từ một cô bé phiêu bạt khắp nơi cùng gia đình đến lúc trở thành gương mặt nổi tiếng tại Hollywood. Năm nay, ngoài Citadel, Chopra còn góp mặt trong Love Again của đạo diễn James Strouse, dự kiến ra mắt vào ngày 12/5. Nick Jonas - chồng của diễn viên cũng tham gia diễn xuất trong tác phẩm này.

Quốc Bảo