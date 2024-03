'Nữ hoàng nước mắt' Kim Ji Won dát hàng hiệu trong phim

Một số hình ảnh trong phim 'Queen of Tears'

Một số hình ảnh trong phim "Queen of Tears". Video: tvN

Ra mắt từ ngày 9/3, phim truyền hình Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt) do Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đóng chính đang gây sốt tại một số nước châu Á. Ngoài nội dung được đánh giá lôi cuốn, phim còn hấp dẫn nhờ thời trang hàng hiệu của nhân vật Hong Hae In do Kim Ji Won thủ vai.