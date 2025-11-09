'Nữ hoàng gợi cảm' HuynA ngất xỉu khi biểu diễn

MacauCa sĩ Hàn Quốc HuynA ngất xỉu khi đang hát, nhảy trên sân khấu sự kiện "Waterbomb" tối 9/11.

Theo trang Nate, khi đang hát ca khúc Bubble Pop, HyunA ngã rồi bất tỉnh. Các vũ công và nhân viên an ninh lập tức đỡ và đưa cô xuống sân khấu.

'Nữ hoàng gợi cảm' HuynA ngất xỉu khi đang biểu diễn Cảnh HyunA ngất xỉu giữa sân khấu. Video: Weibo

Sau khi video lan truyền, nhiều người hâm mộ vào Instagram của HuynA, bày tỏ lo lắng cho sức khỏe cô. Nhiều tài khoản bình luận: "Chị ơi, chị có sao không?", "Chúc chị mau khỏe lại", "Hãy giữ gìn sức khỏe chị nhé". Công ty quản lý chưa lên tiếng về tình hình của nữ thần tượng.

Hôm 5/11, HuynA thông báo đã giảm 10 kg trong một tháng. Trước đó, việc tăng cân khiến cô vướng tin đồn mang thai. Ca sĩ hiện nặng khoảng 49 kg, cao 1,64 m.

Năm 2019, HuynA từng cho biết bị trầm cảm, rối loạn hoảng sợ và thường xuyên ngất do phản xạ thần kinh phế vị, nhưng cô giữ bí mật vì lo lắng bệnh ảnh hưởng công việc. Ca sĩ sau đó tích cực trị liệu, sức khỏe cải thiện.

Ca sĩ HuynA. Ảnh: allkpop

HyunA 34 tuổi, ra mắt khán giả năm 2007 với vai trò giọng ca chính nhóm nhạc Wonder Girls, 4Minute, sau đó phát triển sự nghiệp solo. Người đẹp là nữ ca sĩ Hàn đầu tiên có MV đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube. Loạt hit Bubble Pop, Red, Trouble Maker của cô đứng đầu nhiều bảng xếp hạng trong thời gian dài. HyunA từng gây sốt khi xuất hiện trong MV đình đám Gangnam Style của Psy. Cô theo đuổi phong cách gợi cảm, được mệnh danh "Nữ hoàng sexy" xứ Hàn. Tháng 10 năm ngoái, cô kết hôn với ca sĩ Yong Jun Hyung.

Thanh Thanh (theo Nate)