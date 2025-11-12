'Nữ hoàng Bitcoin' lĩnh án vì lừa 128.000 nhà đầu tư

Trung QuốcQian Zhimin, 47 tuổi, bị tuyên hơn 11 năm tù sau khi nhận tội chủ mưu vụ lừa đảo 61.000 bitcoin trị giá khoảng 6,6 tỷ USD, sống xa hoa suốt 7 năm.

Ngày 11/11, Tòa Đại hình Southwark ở London tuyên án Qian Zhimin 11 năm 8 tháng tù. Thẩm phán Sally-Ann Hales cho rằng tội ác của Qian rất tinh vi và được lên kế hoạch cẩn thận, với động cơ hoàn toàn là lòng tham.

Qian chấp nhận bản án, tỏ ra xúc động và xin lỗi các nhà đầu tư đã phải chịu đau khổ.

Theo hồ sơ tòa án, được gọi là "nữ hoàng Bitcoin" ở Trung Quốc, Qian Zhimin đã điều hành mô hình đa cấp thông qua một công ty có trụ sở tại Thiên Tân tên là "Blue Sky", hứa hẹn trả cho các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 300%, lừa đảo khoảng 128.000 người từ năm 2014 đến năm 2017. Dự án của Qian đã huy động được 40 tỷ nhân dân tệ, phần lớn được chuyển đổi thành bitcoin.

Sau khi bị chính quyền Trung Quốc điều tra, Qian lấy tên giả là Zhang Yadi, trốn khỏi quê hương vào tháng 7/2017 và đến Anh. Bà ta đã trốn tránh chính quyền Anh trong khoảng 6 năm.

Qian Zhimin lẩn trốn khắp châu Âu, sống xa hoa trong 7 năm. Ảnh: Metropolitan Police

Qian đi khắp châu Âu, lưu trú tại các khách sạn cao cấp và mua trang sức, bao gồm hai chiếc đồng hồ trị giá gần 120.000 bảng Anh. Với sự giúp đỡ của đồng phạm là Wen Jian, Qian thuê ngôi nhà xa hoa ở London với giá khoảng 17.000 bảng Anh một tháng và tuyên bố đang điều hành doanh nghiệp trang sức phát đạt.

Để biến số bitcoin thành tài sản, Qian cùng đồng phạm Ling cố gắng mua nhà ở Anh và Italy trước khi mua thành công hai bất động sản ở Dubai vào năm 2019. Điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát Anh. Năm 2018, Wen cố mua một bất động sản trị giá 24 triệu bảng Anh ở London, dẫn đến một báo cáo hoạt động đáng ngờ. Cảnh sát đột kích căn nhà họ thuê, phát hiện một két an toàn chứa máy tính xách tay và các ví tiền điện tử chứa bitcoin vào tháng 11/2018.

Việc theo dõi Ling đã giúp cảnh sát lần ra Qian vào tháng 4/2024. Khi bị bắt tại thành phố York, Qian đang mang theo hơn 60 triệu bảng Anh trong bốn ví tiền điện tử khác, cùng hộ chiếu giả và tiền mặt.

Cảnh sát Anh đã thu 61.000 bitcoin trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh (6,6 tỷ USD), gọi đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Qian đã nhận tội sở hữu và chuyển giao tài sản phạm pháp vào tháng 9.

Đồng phạm người Malaysia, Ling Seng Hok, 47 tuổi, bị tòa tuyên án tù 4 năm 11 tháng sau khi nhận tội chuyển giao tài sản phạm pháp.

Năm ngoái, Wen bị kết án 6 năm 8 tháng tù.

Qian Zhimin (trái) và đồng phạm Ling Seng Hok khi bị bắt. Ảnh: Metropolitan Police

Sau bản án của Qian, người đứng đầu đơn vị chống tội phạm kinh tế và tội phạm mạng của Sở Cảnh sát Thủ đô, Will Lyne, cho biết cuộc điều tra kéo dài 7 năm là một trong những cuộc điều tra "lớn nhất và phức tạp nhất" mà lực lượng này từng thực hiện và đòi hỏi sự hợp tác của nhiều bên, bao gồm cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.

Chi tiết về việc bồi thường cho các nạn nhân do chính quyền Anh đề xuất vẫn đang được thảo luận tại Tòa án cấp cao London trong quá trình tố tụng dân sự, với hơn 1.300 nạn nhân đã trình báo.

Tuệ Anh (theo AFP, The Guardian)