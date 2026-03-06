'Nữ hoàng' băng đảng California tươi cười khi bị bắt

MỹKeiko Gonzalez, một trong những bà trùm ma túy nguy hiểm nhất Los Angeles, bị bắt trong chiến dịch truy quét của FBI.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 5/3 thông báo đã bắt Keiko Gonzalez, 59 tuổi, người điều hành băng đảng 18th Street khét tiếng. Khi bị bắt, Gonzalez vẫn cười, vẫy tay khi đi qua trước ống kính truyền thông. Tuy nhiên, nụ cười vụt tắt khi bà ta bị khám xét toàn thân gắt gao trước trụ sở quỹ hiệp hội cứu hỏa Los Angeles.

Keiko Gonzalez tươi cười khi bị cảnh sát áp giải ngày 5/3. Ảnh: CA Post

Người phụ nữ này có biệt danh "nữ hoàng", nằm trong số 12 thành viên và đồng bọn của băng 18th Street bị bắt trong Chiến dịch Tử Mã tuần này khắp Los Angeles. 6 thành viên đang lẩn trốn. Băng đảng này thống trị công viên MacArthur và vận hành đường dây bán lẻ ma túy ẩn mình giữa những căn lều của người vô gia cư.

"Trong suốt thời gian dài, băng 18th Street và những tên tội phạm khác đã biến một trong những không gian công cộng đẹp nhất thành phố thành một hố đen đầy rẫy tội phạm", công tố viên liên bang Bill Essayli nói.

"Điều đó chấm dứt từ hôm nay. Chúng tôi cam kết xóa sổ tội phạm có tổ chức bạo lực và các tụ điểm ma túy công khai khỏi Los Angeles", ông nhấn mạnh, nói thêm đây là "một trong những băng đảng bạo lực nhất ở bán cầu tây".

Bà trùm ma túy Keiko Gonzalez khi bị bắt hôm 5/3. Ảnh: CA Post

Gonzalez bị cáo buộc điều hành hoạt động tội phạm của tổ chức như thu tiền bảo kê, thực thi các biện pháp kỷ luật tàn bạo thay mặt chồng là Jorge Gonzales và ba thủ lĩnh băng đảng Mexican Mafia đang ngồi tù.

Giới chức cho biết Gonzalez đã chỉ đạo một vụ ám sát năm 2022 khi một kẻ buôn bán ma túy cho đường dây này từ chối nộp tiền bảo kê. Hai đàn em của bà ta đã bắn vào đầu nạn nhân.

Số ma túy thu giữ trong quá trình khám xét nhà của bà trùm Gonzales. Ảnh: CA Post

Công tố viên khẳng định Gonzales đã liên lạc với vợ và các thành viên băng đảng bằng điện thoại di động bí mật giấu trong buồng giam. Người đàn ông 70 tuổi này nổi tiếng trong giới tội phạm với biệt danh Bạch Mã, ngồi tù từ năm 1980 vì giết người khi mới 23 tuổi. Ba năm sau, hắn đâm chết một bạn tù và bị chuyển đến nhà tù bang Pelican Bay năm 1990, bị biệt giam suốt 25 năm. Gonzales đang thụ án tại nhà tù bang High Desert ở Susanville.

Chiến dịch Tử Mã được tiến hành sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm vào băng 18th Street. Các đặc vụ đã thu giữ hơn 80 kg ma túy đá và fentanyl, 80.000 USD tiền mặt cùng 6 khẩu súng.

"Mục tiêu của chiến dịch là ngăn chặn bạo lực và ngăn chặn việc buôn bán các loại ma túy nguy hiểm như fentanyl", Jena McCabe, công tố viên liên bang Mỹ, nói.

Hồng Hạnh (Theo New York Post)