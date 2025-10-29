Nữ hiệu trưởng bị bắt vì lập khống chứng từ dạy thêm giờ

Lào CaiHiệu trưởng Trường Mầm non An Bình cùng kế toán bị cáo buộc lập khống hồ sơ, chứng từ về việc dạy thêm giờ của giáo viên, gây thiệt hại cho Nhà nước 580 triệu đồng.

Ngày 29/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, tạm giam Doãn Thị Lệ Xuân, 41 tuổi, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình, và cấp dưới là Nguyễn Ngọc Hà, 41 tuổi, kế toán, để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Doãn Thị Lệ Xuân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, từ năm 2022 đến 2025, bà Xuân đã bàn bạc, thống nhất với Hà để lập, hoàn thiện khống nhiều hồ sơ, chứng từ về việc làm thêm giờ. Các hồ sơ này phản ánh không đúng thực tế phát sinh về giờ dạy học.

Hai người bị cáo buộc đã câu kết rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định. Hành vi gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 580 triệu đồng.

Trước đó, một số giáo viên Trường Mầm non An Bình phản ánh trong nhiều tháng liên tiếp, sau khi nhận tiền dạy thêm giờ từ kho bạc Nhà nước họ buộc phải chuyển khoản toàn bộ lại số tiền này cho thủ quỹ của nhà trường. Lý do là để nhà trường dùng tiền để sử dụng vào mục đích khác.

Phạm Dự