Hành động của nữ hành khách, được cho là tại sân bay Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), bị đánh giá "phản cảm".

Chiều 22/7, video ghi lại cảnh nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý được lan truyền. Chủ nhân video đăng tải trên TikTok với dòng trạng thái "Bất kệ đời, lạc trôi".

Trao đổi với VnExpress, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ông Đinh Việt Sơn, cho hay: "Mặc dù hành vi của nữ hành khách không vi phạm các quy định liên quan đến an ninh, an toàn hàng không song rõ ràng là hình ảnh rất phản cảm. Hơn nữa, hành động này có thể gây nguy hiểm cho chính hành khách nếu chẳng may bị kẹt quần áo hoặc trượt ngã".

Đại diện Cục Hàng không cho biết vẫn đang xác minh cụ thể vụ việc. Nữ hành khách có thể bị xem xét tội cố tình gây rối tại cảng hàng không sân bay, nếu có đủ căn cứ.

Nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý rồi quay lại video. Ảnh: DĐHK

"Dần dần sân bay trở thành sân chơi", "Bạn nữ này không có ý thức và kiến thức", "Nên cấm bay để răn đe", "Hành vi này cần được xử lý nghiêm để tránh các trường hợp tương tự xảy ra" là bình luận của nhiều người sau khi nhìn thấy hành động này.

Thời gian qua, liên tiếp xuất hiện nhiều trường hợp hành khách vi phạm các quy định về an ninh, an toàn hàng không. Gần đây, Cục Hàng không cũng cảnh báo nguy hiểm với hành khách quay video ở sân bay và xem xét cấm bay.

Trung Nghĩa