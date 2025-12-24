Nữ giúp việc trộm từ đồ lót đến kim cương tiền tỷ

Trung QuốcTin tưởng người giúp việc suốt 6 năm, cô Lili sốc khi phát hiện người này không chỉ trộm kim cương trị giá 2,4 tỷ đồng mà còn lén lấy quần áo, đồ lót của mình.

Sáng 28/6, Lili, sống tại quận Hoàng Phố, Thượng Hải chuẩn bị trang phục để đưa cả nhà đi chụp ảnh kỷ niệm. Mở hộp trang sức trong phòng ngủ, cô hoảng hốt khi hai viên kim cương trị giá 650.000 nhân dân tệ (khoảng 2,4 tỷ đồng) đã biến mất. Đây là món quà cô tự thưởng cho thành tích kinh doanh từ một năm trước.

Hiện trường không có dấu hiệu cạy phá. Ngoài gia đình ba người, chỉ có hai người giúp việc theo giờ giữ chìa khóa nhà. Theo lời khuyên của cảnh sát, Lili âm thầm lắp camera giám sát trên nóc tủ quần áo để tìm thủ phạm.

Một số món đồ Zhang đã trộm. Ảnh: QQ

Những hình ảnh ghi lại được sau đó khiến nữ chủ nhà bàng hoàng. Trong video, nhân lúc chủ đi vắng, bà Zhang, 53 tuổi, giúp việc ca sáng bắt đầu lục lọi đồ đạc. Người phụ nữ này lôi quần áo của Lili ra, cố sức mặc thử một chiếc quần dù không kéo vừa khóa. Bà ta còn thản nhiên vơ vét hàng chục món trang sức nhét vào túi xách ngay cả khi con trai của Lili đang ở nhà.

"Bà ấy làm cho nhà tôi 6 năm, vẻ ngoài rất thật thà. Tôi không thể tin bà ta lại hành động không kiêng nể gì như vậy", Lili nói.

Ngay khi Zhang vừa kết thúc ca làm và xuống sảnh tòa nhà, cảnh sát đã ập tới kiểm tra. Trong túi xách của bà, cơ quan chức năng tìm thấy nhiều trang sức và cả đồ lót của gia chủ.

Tại cơ quan điều tra, Zhang khai nhận đã nảy sinh lòng tham từ 4 năm trước do thấy chủ nhà giàu có nhưng quản lý lỏng lẻo. Ban đầu, bà ta chỉ trộm vặt như đồ ăn, nhu yếu phẩm.

Lili lúc này mới xâu chuỗi lại những sự việc kỳ lạ trước đây như hộp sôcôla mua về chưa bao lâu đã hết sạch; 7 trong số 20 chiếc quần lót mới mua bị thất lạc. Đỉnh điểm, có lần Lili bắt gặp Zhang đeo chiếc túi xách hàng hiệu của mình đi làm. Khi bị chất vấn, nữ giúp việc nói dối đó là đồ Lili đã tặng. Vì muốn yên cửa nhà cho con trai ôn thi đại học, cô đã bỏ qua, vô tình tiếp tay cho lòng tham của kẻ gian.

Dần dần, Zhang chuyển sang trộm những món giá trị lớn như đồng hồ, dao nĩa gốm sứ và cuối cùng là hai viên kim cương. Số tài sản trộm được, Zhang bán cho một cửa hàng đồ cũ để lấy tiền tiêu xài và mua vàng tích trữ. Riêng hai viên kim cương tiền tỷ, bà ta bán rẻ mạt với giá chỉ hơn 20.000 tệ (khoảng 70 triệu đồng).

Hiện Zhang đã bị bắt giữ về tội trộm cắp. Vụ án được ví như phiên bản đời thực của phim điện ảnh Ký sinh trùng, để lại bóng đen tâm lý cho gia chủ. "Bây giờ nhìn thấy ai tôi cũng thấy lấn cấn, không dám dễ dàng tin tưởng nữa", Lili chia sẻ.

Sự việc của Lili không phải cá biệt. Tại Việt Nam, nhiều gia chủ cũng từng trả giá đắt vì sự chủ quan, "mở cửa" cho lòng tham của người giúp việc thân tín. Ví dụ, ngày 10/12, Công an TP HCM bắt giữ nữ giúp việc vì hành vi trộm nhiều lắc vàng và dây chuyền (tổng trị giá hơn 200 triệu đồng) của chủ nhà rồi giấu trong bồn xả nước nhà vệ sinh để tẩu tán dần. Hay hồi tháng 8/2024, Nguyễn Thị Mộng Ly (38 tuổi) lĩnh án 10 năm tù vì lợi dụng sơ hở khi dọn dẹp, trộm 3 túi tiền và vàng trị giá hơn một tỷ đồng của chủ nhà tại Quận 5, TP HCM.

Bảo Nhiên (Theo The Paper, QQ)