Nữ giúp việc lấy thân che chắn bé sơ sinh trong vụ cháy ở Hong Kong

Rhodora Alcaraz bị thương nặng sau nhiều giờ che chắn cho đứa con 3 tháng tuổi của chủ nhà trong vụ cháy chung cư Wang Fuk Court.

Tờ Standard của Hong Kong hôm 29/11 cho biết lính cứu hỏa tìm thấy Rhodora Alcaraz đang ôm chặt bé sơ sinh 3 tháng tuổi trong căn hộ đầy khói khi tìm kiếm người sống sót trong khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong. Cô đã lấy thân mình che chắn cho đứa trẻ khỏi ngọn lửa và khói độc trong suốt nhiều giờ, khi cả hai bị mắc kẹt và không thể thoát ra ngoài.

Đứa bé không gặp nguy hiểm tính mạng và đang được gia đình chăm sóc. Alcaraz được đưa đi cấp cứu, nhanh chóng chuyển sang khu điều trị tích cực và phải thở máy do tổn thương phổi. Cơ quan Phúc lợi Người lao động Nước ngoài của Philippines (OWWA) cho biết cô vẫn trong tình trạng nguy kịch, song đã ổn định và đáp ứng tốt các biện pháp chăm sóc y tế.

Alcaraz mới đến Hong Kong làm việc được vài ngày trước khi vụ cháy xảy ra. Nhiều người dân tại Hong Kong và Philippines đã ca ngợi sự dũng cảm của cô, đồng thời kêu gọi các chủ lao động ở đặc khu tôn trọng người giúp việc.

Rhodora Alcaraz khi tới Hong Kong. Ảnh: HK01

Khi ngọn lửa bùng phát chiều 26/11, Reinalyn Niere, người giúp việc mang quốc tịch Philippines, và đứa con 3 tuổi của chủ nhà đang ngủ trong căn hộ tầng ba ở tòa Wang Tai. Cha mẹ em bé lúc đó đang đi làm.

Niere ban đầu nghĩ rằng khu nhà của cô không bị ảnh hưởng, song một người bạn đã gọi điện cảnh báo rằng tòa Wang Tai cũng bốc cháy. Niere bế con của chú nhà chạy ra hành lang, khi đó đã dày đặc khói, và dùng thân mình che chắn cho em bé khỏi tàn lửa khi chạy xuống dưới.

Cả hai người cũng thoát hiểm an toàn. Niere đang ở nhà bà ngoại của em bé, cách hiện trường khoảng 1,5 km. Cô cho biết vai mình vẫn còn đau do va vào giàn giáo tre trong lúc chạy khỏi tòa nhà.

Tổng lãnh sự quán Philippines tại Hong Kong cho biết tính đến ngày 29/11, một công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ cháy, một người bị thương và 79 người an toàn. Tình trạng của 12 người còn lại đang được xác minh.

Giới chức Hong Kong cho biết ít nhất 146 người đã thiệt mạng trong vụ cháy, phần lớn thi thể được phát hiện tại tòa Wang Tai, cùng 79 người bị thương. Khoảng 40 người vẫn mất tích, quá trình tìm kiếm trong các tòa nhà bị cháy có thể mất khoảng 2-4 tuần.

Xe cứu hỏa phun nước vào các tòa nhà tại cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong, ngày 27/11. Ảnh: AP

Cụm chung cư Wang Fuk Court, gồm khoảng 2.000 căn hộ, bắt đầu bốc cháy chiều 26/11 và kéo dài khoảng 40 tiếng. Đây là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất tại Hong Kong trong vài thập kỷ gần đây.

Hong Kong tuyên bố để tang ba ngày, bắt đầu từ 29/11, để tưởng niệm nạn nhân. Trụ sở chính quyền, văn phòng làm việc sẽ treo cờ rủ tới ngày 1/12.

Giám đốc Sở An ninh Hong Kong Chris Tang cho biết dựa trên thông tin sơ bộ, giới chức tin đám cháy bắt đầu từ lưới an toàn phía ngoài các tầng thấp của tòa nhà và nhanh chóng lan lên trên do các tấm xốp bốc cháy, ảnh hưởng đến nhiều tầng.

Cảnh sát Hong Kong đã bắt 11 người với cáo buộc tham nhũng và ngộ sát trong dự án cải tạo cụm chung cư Wang Fuk Court trị giá 330 triệu đôla Hong Kong (hơn 42 triệu USD).

Nguyễn Tiến (Theo Standard, SCMP)