Nữ giới khẳng định vai trò trong ngành logistics tại BEST

Tỷ lệ lao động nữ tham gia lĩnh vực logistics tại BEST ngày càng tăng, với cơ hội việc làm đa dạng, nghề nghiệp ổn định.

Theo ghi nhận tại BEST Inc. Việt Nam, tỷ lệ lao động nữ làm việc tại đơn vị tăng lên đáng kể trong 5 năm qua, tập trung nhiều ở các công việc dịch vụ hỗ trợ, hành chính và quản lý vận hành ở các bưu cục, trung tâm phân loại hàng hoá. Nhân sự nữ tham gia vào tất cả nghiệp vụ của BEST, từ dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express, dịch vụ vận chuyển hàng lớn BEST Cargo, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, dịch vụ kho bãi BEST Supply chain đến dịch vụ phần mềm quản lý thương mại điện tử BEST Software.

Nhiều lao động nữ đang làm việc trên toàn hệ thống BEST toàn quốc

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở đã giúp nhiều nhân sự nữ đạt thành tích xuất sắc. Trần Phan Bảo Trân – Trưởng phòng Quản lý rủi ro của BEST Express vừa được vinh danh là Quản lý xuất sắc năm 2024. Đây cũng là nữ quản lý duy nhất tại Việt Nam nhận được danh hiệu này. Dù không có kinh nghiệm về logistics trước khi gia nhập BEST, sau ba năm nỗ lực học hỏi, chị đã chứng minh năng lực và nhận được sự công nhận từ ban lãnh đạo. Tuy nhiên, Trân nhấn mạnh thành công này không chỉ nhờ cá nhân chị mà còn nhờ sự phối hợp chặt chẽ của cả đội ngũ quản lý rủi ro.

Chị Tô Minh Ngọc, Giám sát Trung tâm hỗ trợ khách hàng của BEST Express, lại nhìn nhận rằng sản lượng hàng hoá tăng cao vừa là niềm vui vừa là thách thức đối với chị và đội ngũ. Với sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo và tinh thần đoàn kết của đồng nghiệp, chị và đội ngũ luôn đảm bảo hỗ trợ khách hàng kịp thời, giải đáp nhanh chóng mọi thắc mắc. Khi được vinh danh Nhân viên xuất sắc năm 2024, Ngọc bày tỏ mong muốn "cùng BEST đồng hành để tạo ra những thành công lớn hơn nữa trong năm 2025".

Không riêng bộ phận chăm sóc khách hàng, đội ngũ nhân sự nữ tại BEST Cargo và BEST Cross-border cũng gặp khó khăn nhất định khi làm quen với các quy trình phức tạp và khối lượng hàng hóa lớn. Tuy nhiên, họ đã khéo léo tận dụng lợi thế như sự tỉ mỉ, cẩn thận và mềm mỏng để xử lý công việc hiệu quả.

Chị Bùi Thị Kiều Diễm - chủ bưu cục Tân Sơn Nhì (TP.HCM) đang theo dõi công việc. Ảnh: BEST Express

Ở một lĩnh vực khác, Huỳnh Thái Diệu Linh - nhân viên nữ duy nhất của Bộ phận BEST Suppy chain cho biết công việc quản lý vận hành kho bãi đòi hỏi chị vừa triển khai công việc vừa phải lắng nghe phản hồi của khách hàng để đề xuất điều chuẩn quy trình quản lý kho sao cho phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng, mang lại cho khách trải nghiệm dịch vụ hoàn thiện nhất.

Với khối bưu cục nhượng quyền, tỷ lệ nữ giới đầu tư bưu cục ngày càng tăng với độ tuổi ngày càng trẻ trong khi khả năng vận hành bưu cục và quản lý nhân sự không thua kém phái mạnh. Tuy nhiên để đạt những thành công này, các chị em đã phải vượt qua nhiều thách thức.

Chị Phạm Mỹ Linh, Chủ bưu cục BEST Express Cây Trâm (Gò Vấp, TP HCM) chia sẻ: "Để nói là suôn sẻ hết thì chắc chắn là không. Chúng tôi chưa có kinh nghiệm nên sẽ gặp nhiều thử thách về vận hành, để đạt các tiêu chí của BEST".

Ngay từ những tháng đầu vận hành bưu cục, chị đã gặp không ít khó khăn trong việc quản lý đội ngũ shipper. Đa số nhân viên giao hàng là nam, chị lại thẳng thắn góp ý trực tiếp khi công việc chưa đạt yêu cầu. Điều này khiến một số nhân viên không hài lòng và đồng loạt nghỉ việc ngay vào cao điểm trước Tết Nguyên đán.

Sự thiếu hụt shipper khiến hàng hóa bị tồn đọng, các shop liên tục liên hệ để cập nhật tình trạng giao hàng, tạo áp lực không nhỏ. Để giải quyết tình trạng này, chị vừa phải nhờ người thân hỗ trợ giao hàng, vừa gấp rút tuyển nhân sự mới trong thời điểm cận Tết.

Không chỉ vậy, chị còn có con nhỏ mới một tuổi, khiến áp lực càng tăng. Vì cần nhiều thời gian để xử lý công việc, chị đành gửi con đi học sớm để có thể cân bằng giữa công việc và gia đình. "Con còn nhỏ, thương lắm nhưng không còn cách nào khác," chị cho biết.

Chị Phạm Mỹ Linh - chủ bưu cục Cây Trâm (Gò Vấp). Ảnh: BEST Express

Chị Phạm Mỹ Loan Trưởng bưu cục BEST Express Cây Trâm (Gò Vấp), em gái chị Phạm Mỹ Linh, đang là chuyên viên nhân sự của một doanh nghiệp nước ngoài đã nghỉ việc để phụ giúp chị gái quản lý bưu cục. "Từ khi về làm việc tại bưu cục, tôi thấy mình có thể giao tiếp với tất cả các bạn ở nhiều cấp độ khác nhau, đặc biệt là có thể tự mình xử lý những vấn đề trước giờ chưa va chạm tới", chị Loan nói.

Nói thêm về đặc thù ngành nghề logistics, chị Hồ Thị Kiều, Quản lý Vận hành bộ phận BEST Cargo, chia sẻ: "Logistics có vẻ khô khan, nhưng chính ngành nghề này sẽ rèn giũa con người. Vì vậy, nếu các bạn nữ có ý định theo đuổi lĩnh vực logistics, hãy mạnh dạn bước tới. Công việc này sẽ giúp bạn trở nên tự tin, chỉn chu và khéo léo hơn".

