Nữ giáo viên xinh xắn tìm bạn đời

Một năm nữa sắp trôi qua mà em vẫn cô đơn. mọi người nói do em kén chọn quá nên mới thế nhưng em nghĩ do duyên mình chưa tới thôi phải không anh? Em năm nay 30 tuổi, giáo viên tại Hải Dương, có một bé gái năm nay học lớp 2. Có thể do môi trường làm việc của em ít có cơ hội làm quen tiếp xúc với nhiều người nên giờ em vẫn ế.

Công việc em hàng ngày là dạy các em học sinh những bài học mới, học sinh em cứ trêu cô giáo em như này mà còn ế. Em được mọi người nhận xét cao ráo, xinh xắn, trẻ hơn so với tuổi. Ngoài lúc đi dạy em thích trồng hoa, viết báo, thời gian rảnh em đi thích đi du lịch. Em đã đi hầu hết mọi nơi trên đất nước mình, nếu anh có sở thích giống em thì tuyệt, sau này chúng ta sẽ cùng đi.

Em mong anh chín chắn, nghiêm túc khi làm quen em, có kinh tế ổn định, nếu anh có ý đồ không tốt thì bỏ qua bài viết này nhé, em sẽ chỉ trả lời những mail em thấy chân thành. Biết đâu qua báo mình sẽ làm quen được với nhau, không nên duyên thì thêm bạn cũng tốt mà đúng không anh? Nhiều lúc đi làm về tối muộn ngồi ăn cơm một mình em thấy rất cô đơn, cũng mong có một người để bầu bạn tâm sự, cùng nhau đi dạo phố, uống trà, ăn những món mình thích, kể cho nhau nghe những chuyện vui trong ngày. Mong sớm nhận được thư từ anh.

