Nữ giáo sư lấy trộm hàng loạt mẫu virus cúm A

Cảnh sát Brazil (PF) vừa bắt giữ nữ giáo sư thuộc Đại học Campinas (Unicamp) do lấy trộm các chủng virus cúm A gồm H1N1, H3N2 cùng nhiều mầm bệnh khác từ phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 3 (BSL-3).

Hôm 23/3, lực lượng chức năng đã khám xét, phong tỏa hệ thống phòng thí nghiệm tại khoa Kỹ thuật Thực phẩm (FEA) thuộc Unicamp và bắt giữ giáo sư Soledad Palameta Miller. Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ số vật liệu sinh học sau 40 ngày biến mất. Cảnh sát tìm thấy các mẫu virus ở ba địa điểm khác nhau, bao gồm trong tủ đông và lẫn vùng rác thải thông thường, nhưng chưa ghi nhận tình trạng rò rỉ mầm bệnh ra môi trường.

Giáo sư Soledad Palameta Miller, nghi phạm vụ trộm mẫu virus từ phòng thí nghiệm tại Unicamp. Ảnh: G1

Trước đó, một nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Virus học Động vật phát hiện vụ mất cắp vào sáng 13/2. Các mẫu vật này thuộc bộ sưu tập nghiên cứu của giáo sư Clarice Weis Arns. Cơ quan điều tra xác định bà Miller không có phòng thí nghiệm riêng và thiếu quyền truy cập khu vực lưu trữ gốc. Nữ giáo sư đã nhờ một học viên cao học giúp sức để tiếp cận và lấy đi các hộp chứa virus. Nghi phạm sau đó tự mang số vật liệu lây nhiễm di chuyển khoảng 350 mét trong khuôn viên trường mà không sử dụng bất kỳ thiết bị chứa chuyên dụng hay khóa bảo mật nào.

Cơ quan chức năng cáo buộc nữ giảng viên gốc Argentina (công tác tại FEA từ tháng 8/2025) các tội danh trộm cắp tài sản, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và vận chuyển trái phép vật liệu biến đổi gen. Thẩm phán hiện cho phép nghi phạm tại ngoại chờ xét xử. Cảnh sát cũng đang mở rộng điều tra đối với chồng bà, bác sĩ thú y Michael Edward Miller. Lực lượng chức năng chưa làm rõ động cơ vụ trộm và đã bàn giao toàn bộ tang vật cho Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil.

Phòng thí nghiệm virus học thuộc Viện Sinh học, Đại học Unicamp. Ảnh: Estevão Mamédio/g1

Chuyên gia truyền nhiễm Paulo Gewehr từ Hiệp hội Miễn dịch Brazil nhận định sự việc phơi bày lỗ hổng quản lý an ninh sinh học nghiêm trọng. Ông cảnh báo việc vận chuyển tác nhân sinh học trái quy trình có thể khiến người thực hiện lây nhiễm chéo, đồng thời tạo nguy cơ phát tán mầm bệnh đe dọa trực tiếp tính mạng cộng đồng. Các chuyên gia cũng nhắc lại thảm kịch virus Marburg tại Đức năm 1967 để nhấn mạnh hậu quả của việc phớt lờ các quy chuẩn an toàn.

Đại diện Đại học Unicamp khẳng định nhà trường đang phối hợp chặt chẽ cùng PF và Cơ quan Giám sát Y tế Quốc gia (Anvisa) xử lý sự cố. Brazil hiện vận hành các cơ sở nghiên cứu đạt chuẩn BSL-3 quốc tế và dự kiến hoàn thành phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ tối đa (BSL-4) đầu tiên vào năm 2027.

Bình Minh (Theo G1, Zero Hora, Veja)