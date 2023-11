Nữ giảng viên trường quân đội tìm hạnh phúc

Sau bao sóng gió, hạnh phúc với em chỉ đơn thuần là được sống một cuộc đời bình an, khỏe mạnh, đủ ăn đủ mặc.

Bác Hồ từng nói "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Mong muốn hạnh phúc là nhu cầu bản năng nhất của mỗi con người, cho dù cô gái ấy không quá nổi bật, phải không anh?

Em tuổi ngựa, là giảng viên của một trường trong quân đội. Hà Nội là nơi em đã gắn bó cả thanh xuân, từ lúc học đại học, cao học rồi đi làm. Quê em ở một huyện ngoại thành Hà Nội nhưng để tiện cho công việc, em sống tại nội thành. Sau nhiều cố gắng, em đã có chỗ ở ổn định để an cư lạc nghiệp. Sau này nếu già đi, em mong có thể về ngoại thành tận hưởng cuộc sống điền viên. Em đã để dành sẵn một mảnh đất nhỏ cho việc đó rồi.

Ngoài giờ dạy ở trường, em còn mở lớp dạy thêm tiếng Anh tại nhà. Vừa là giáo viên, vừa là bộ đội, trong em như có hai con người rất khác nhau. Chắc anh sẽ rất bất ngờ khi thấy em nếu chúng ta có cơ hội gặp mặt. Em là cô gái nhỏ bé, gương mặt khá baby với đôi mắt đen to tròn và má lúm đồng tiền. Nhìn ở ngoài, hầu như không ai đoán trúng tuổi thật của em. Khi đeo ba lô, có người vẫn tưởng em còn đi học. Nếu không mặc quân phục, không ai nghĩ em là quân nhân.

Môi trường quân đội dạy em rất nhiều thứ. Tuy là nữ giới nhưng em được huấn luyện để bắn súng, rèn luyện thể lực đầy đủ, đặc biệt là tinh thần không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Do vóc dáng nhỏ bé, trước kia từng bị bắt nạt nên em đã học võ. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc, một cô gái nhỏ bé như em học võ thì có thể làm gì, nhưng học võ giúp người ta rèn luyện ý chí cũng như khả năng chịu đựng. Một người có thể tự bảo vệ bản thân mới bảo vệ được những người mình yêu thương, phải không anh?

Bàn tay em biết viết bảng, biết cầm súng cũng biết nấu ăn (dù chỉ những món cơ bản), biết dọn dẹp, biết trồng cây... và cũng biết nắm lấy bàn tay anh. Mong một ngày sẽ được nắm lấy bàn tay anh đến những vùng đất em từng đi qua hoặc chưa đặt chân tới, vì sở thích của em là du lịch.

Giờ hành chính của em là môi trường kỷ luật, những đồng nghiệp lớn tuổi và khá nghiêm khắc. Nhưng sau giờ làm, đi dạy thêm, vây quanh em là những thiên thần nhỏ. Các con dù nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu. Những nụ cười ngây thơ, những đôi mắt trong trẻo là một phần thế giới trong em. Khi nghe các con nói: "Hello, teacher. I love you", em cảm thấy có một niềm hạnh phúc khó tả, giúp quên đi những đau thương và mất mát trong cuộc đời. Quân đội dạy em mạnh mẽ, trẻ thơ dạy em dịu dàng.

Em luôn cố gắng tự làm mọi việc, việc gì vượt quá khả năng bản thân mới tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Biến cố năm 25 tuổi khiến em từ một cô gái vui tươi, nhí nhảnh trở thành thiếu phụ không bao giờ nở nụ cười. Nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ là xách vali ra khỏi căn nhà họ từng cho là tổ ấm, rời khỏi người đàn ông họ từng yêu tha thiết. Nếu không phải ở tận cùng của sự tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác, em sẽ không đủ kiên quyết bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân đó. Từ lần đầu đổ vỡ đến giờ đã tám năm, em vẫn lẻ bóng một mình. Em cũng mong một ai đó đồng hành và sánh bước, cùng em ngắm bốn mùa nở hoa.

Sau bao sóng gió, hạnh phúc với em chỉ đơn thuần là được sống một cuộc đời bình an, khỏe mạnh, đủ ăn đủ mặc. Cuộc đời yên ổn, năm tháng an lành, có thể từng ngày êm đềm trôi qua cũng là một loại tận hưởng. Chỉ mong có thể tự chăm sóc bản thân và người thương thật tốt, có chốn đi về, có năng lực tự bảo vệ, có người bầu bạn, trọn kiếp bình an. Không dám mong có thể sống vui vẻ vô lo, chỉ mong phần đời về sau nụ cười sẽ nhiều hơn nước mắt, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Trên đường đi sẽ có bóng tối, nhưng ngẩng đầu lên sẽ thấy ánh sáng.

Dù môi trường làm việc đa phần là nam giới, nhưng có lẽ duyên chưa tới nên em vẫn chưa tìm được người phù hợp. Trong số những người em gặp gỡ, người có tình cảm chẳng được theo ý mình, người có thể thì chẳng nảy sinh tình cảm. Mong anh - người đàn ông thông minh, bản lĩnh, từng trải sẵn lòng dành cho em một bến đỗ. Cảm ơn anh.

