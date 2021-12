Nữ giảng viên tìm 'một nửa trái táo'

Anh à, em vẫn luôn ước mơ một mái ấm gia đình có anh, có em và con chúng ta.

Em sinh ra và lớn lên ở miền Tây. Quê hương em có những con người chân chất, thật thà. Em được sinh ra trong một gia đình có 4 anh em (hai anh và một chị gái), còn em là con út trong nhà. Khi vào đại học, em có dịp lên Sài Gòn học tập và làm việc. Tuy sống xa quê nhưng em cảm thấy an ủi phần nào vì bên cạnh có những đứa học trò ngoan và dễ thương. Nói đến đây, chắc "một nửa trái táo" của em đã biết em là cô giáo rồi phải không ạ? Em giảng dạy ở một trường đại học, công việc ổn định.

Ngoại hình của em tương đối, dễ nhìn, nặng khoảng 46 kg. Có thể do nhỏ người nên em được nhận xét là trẻ hơn so với tuổi. Bạn bè, đồng nghiệp và người thân hay nói với em là "cô giáo hiền quá". Em chân thành, điềm đạm, hiểu chuyện, biết quan tâm người thân trong gia đình và mọi người xung quanh. Nhược điểm của em là ít nói, nhưng khi gặp được người phù hợp, em sẽ trò chuyện nhiều hơn. Em không thích so bì và hơn thua, thích sự công bằng và nghiêm túc trong công việc. Nhưng trong tình cảm, em thích đôi lúc được nũng nịu với người mình thương, được anh che chở và cho em bờ vai để tựa vào.

Thời gian trôi qua nhanh quá anh à, thấm thoát em đã trải qua 35 mùa xuân rồi. Nhìn xung quanh bạn bè cùng tuổi em, ai cũng đã có gia đình và những đứa con xinh. Em chợt nhìn lại, mình vẫn chưa lập gia đình, vẫn đi về lẻ bóng. Thú thật với anh, hôm nay là lần đầu tiên em viết thư tìm anh trên chuyên mục Hẹn hò. Hy vọng duyên sẽ đến và chúng mình tìm thấy nhau nhé "một nửa trái táo" của em. Anh à, em vẫn luôn ước mơ một mái ấm gia đình có anh, có em và con chúng ta. Buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm do em nấu (nếu rảnh thì anh có thể nấu ăn phụ em nhé). Chúng ta cùng nhau xem tivi và vui đùa với các con. Em hy vọng anh và em cùng thực hiện để ước mơ này thành sự thật nhé.

Em thích màu xanh nước biển nhẹ nhàng và thanh thoát, cũng thích màu tím của hoa phong lan. Em thích được chăm sóc gia đình và chăm sóc anh. Ngoài công việc, thời gian rảnh, em thích nấu ăn và du lịch. Mỗi lần có dịp đi du lịch, nơi em nghĩ đến đầu tiên là Đà lạt và biển. Hy vọng sẽ được nắm tay anh ngắm hoa ở Đà Lạt và ngắm mặt trời mọc lúc bình minh trên bãi biển. Khi có thời gian rảnh ở nhà, em thích nấu ăn và làm bánh. Dù không phải cô gái khéo tay nhưng em thích được chuẩn bị cho anh bữa tối khi anh đi làm về. Em thích cuối tuần có thể nấu những món ăn mà anh yêu thích. Anh sẽ góp ý cho em nếu chưa được ngon nha. Chúng ta cùng chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống, luôn lắng nghe và tôn trọng nhau nha anh.

Về anh, mong anh chân thành, yêu thương em, chung thủy, biết đối xử, biết quan tâm đến gia đình hai bên, có hiếu với cha mẹ, công việc ổn định. "Một nửa trái táo" của em có thể bằng hoặc lớn tuổi hơn em. Em hy vọng chúng mình sẽ tìm thấy nhau. Hãy gửi email cho em nếu anh cảm thấy phù hợp nha. Chúng ta sẽ là bạn trước, nếu hợp sẽ tiến xa hơn.

Em chờ tin anh - "một nửa trái táo" của em.

