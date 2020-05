Nữ giảng viên tìm bạn đời

Mình cao 1,6 m, nặng 55 kg, hình thức được mọi người nhận xét là ưa nhìn, trẻ hơn tuổi và khỏe mạnh.

Mình hiểu biết, sống tình cảm, biết quan tâm và chia sẻ với người khác, đã yêu thì rất chung thủy, yêu trẻ, coi trọng những giá trị truyền thống. Mình thân thiện, hòa đồng, thẳng tính, rõ ràng trong mọi chuyện. Về sở thích, mình thích du lịch nhưng một mình ngại đi, hi vọng sẽ có người đồng hành trong thời gian tới, thể thao, chụp ảnh, cây và hoa.

Hiện tại mình là giáo viên dạy cao đẳng, sống và làm việc ở Hà Nội. Công việc cho mình cơ hội thường xuyên tiếp xúc với những người trẻ tuổi nên mình có được những ảnh hưởng tích cực từ họ, mình thấy trẻ trung hơn, yêu đời hơn, cũng tâm lý hơn.

Do lận đận đường tình duyên nên sinh năm 1974 mình vẫn độc thân. Lý do ế do cả mình và hoàn cảnh khách quan mang lại. Môi trường làm việc của mình ít nam nhiều nữ, tuổi trẻ thì nhát nên ngại giao lưu, thụ động chờ tình yêu tới nên không tìm được người phù hợp. Giờ mình thay đổi rất nhiều, hoàn thiện bản thân hơn, sống tích cực và vui vẻ, khá lạc quan dù cuộc sống nhiều khi không được như mong muốn.

Mình mong có một mái ấm gia đình mà ở đó các thành viên luôn trân trọng, yêu thương và chia sẻ với nhau mọi chuyện. Mình không yêu cầu quá nhiều về vật chất nhưng rất coi trọng yếu tố tinh thần. Là mẫu phụ nữ của gia đình nên nghĩ rằng mình sẽ là người vợ tốt nếu chọn được đúng người, vì một mối quan hệ tốt phải được vun đắp từ hai phía.

Mong muốn của mình là được làm quen với các anh bằng hoặc hơn vài tuổi (cho dễ chia sẻ), độc thân (có thể ly hôn hoặc vợ mất, có con sống cùng hoặc không), hiểu biết, khỏe mạnh, dễ nhìn, nói dễ nghe, biết lắng nghe và chia sẻ, chung thủy và phải là người tốt.

Mình là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên bạn nào thấy không phù hợp thì bỏ qua bài viết của mình nhé. Nếu anh nào có cùng quan điểm, cùng sở thích, có sự đồng cảm thì kết bạn với em nhé. Rất mong được làm quen với các anh.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.