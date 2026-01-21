Nữ giám đốc điều hành xưởng sản xuất mỹ phẩm giả

Quảng NinhVũ Thị Thu Hà bị cáo buộc cầm đầu đường dây sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn trong Cụm công nghiệp Hà Khánh.

Ngày 21/1, Hà (30 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, điều tra về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả.

Liên quan vụ án, Lê Thị Phương Liên (31 tuổi, trú phường Yên Tử) bắt tạm giam.

Vũ Thị Thu Hà (giữa) làm việc với cơ quan chức năng tại xưởng sản xuất của mình. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khi kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH Celab Cosmetics tại ô số 6, lô ĐNN, Cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Cao Xanh, lực lượng chức năng phát hiện hơn 11.000 chai thuốc nhuộm tóc giả mang nhãn "Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko", 960 chai dầu gội "Mira" và 504 chai "Colab Glamour" có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng.

Cơ quan điều tra xác định Hà đã trực tiếp chỉ đạo 4 công nhân làm việc thường xuyên tại xưởng để sản xuất mỹ phẩm giả. Khi công nhân vào làm, cổng xưởng bị khóa kín bên ngoài, bên trong đóng then; các khu vực pha trộn, chiết rót, đóng gói và sinh hoạt được chia tách rõ ràng.

Trên mạng xã hội, Hà liên tục đăng tải hình ảnh dây chuyền máy móc, quảng bá năng lực sản xuất, nhận gia công mỹ phẩm, tạo vỏ bọc là cơ sở làm ăn chuyên nghiệp.

Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, Hà đã sản xuất 45.000 sản phẩm thuốc nhuộm tóc giả cho Lê Thị Phương Liên để quảng cáo, rao bán và phân phối qua các hội nhóm kinh doanh trực tuyến.

Theo cơ quan điều tra, các thủ đoạn quảng cáo được thực hiện có chủ đích, sử dụng hình ảnh, thông tin mô phỏng hàng thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng, tạo niềm tin về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Vụ án cho thấy hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả có tổ chức, lợi dụng không gian mạng để che giấu hành vi, gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và ảnh hưởng đến thị trường.

Việc phá án được đánh giá là điển hình trong cao điểm đấu tranh với tội phạm kinh tế, góp phần lập lại trật tự trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Lê Tân