Nữ giám đốc bị cáo buộc lừa 166 tỷ đồng của hàng trăm nông dân

Đăk LăkĐoàn Uyên Thao, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến, bị cáo buộc dụ hàng trăm người gửi tiền lấy lãi rồi chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng.

Ngày 26/12, Thao (53 tuổi) bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Đoàn Uyên Thao lúc bị bắt. Ảnh: Ngọc Oanh

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết đang làm việc với 249 người có đơn tố cáo Công ty Hoàng Quyến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền các nạn nhân cho rằng bị chiếm đoạt là hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức nhận ký gửi.

Theo điều tra, từ năm 2020 đến 2024, Thao sử dụng pháp nhân công ty để huy động tiền gửi với lãi suất 0,6-1,5% một tháng. Để thu hút người dân, bà này đưa ra chính sách gửi không kỳ hạn, cho phép rút gốc linh hoạt theo nhu cầu.

Cơ quan chức năng xác định, Thao không đầu tư kinh doanh sinh lãi thực sự mà dùng thủ đoạn "lấy tiền của người sau trả cho người trước".

Đến năm 2024, Công ty Hoàng Quyến mất khả năng tài chính và đứng trước nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, Thao vẫn tạo vỏ bọc sở hữu nhiều tài sản, kho nông sản lớn để tiếp tục huy động vốn.

Bước đầu, cảnh sát làm rõ việc Thao đưa ra thông tin gian dối về mức lãi suất 0,7-1% một tháng, khiến 5 người tin tưởng gửi thêm hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này bị Thao dùng để trả nợ gốc và lãi cho những người gửi trước đó.

