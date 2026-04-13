Nữ gia chủ tự thiết kế căn hộ 400 m2 trong 400 ngày

Sau khi nghỉ hưu, nữ gia chủ 52 tuổi ở Trung Quốc quyết định tự thiết kế và hoàn thiện căn hộ 400 m2 nằm tại một tòa nhà ven sông, mà không cần thuê kiến trúc sư hay công ty thiết kế.
Để không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân, bà đã dành khoảng 400 ngày tự mày mò tìm hiểu vật liệu, lên ý tưởng bố cục và điều chỉnh trực tiếp trong quá trình thi công. Gia chủ cho biết, việc tự quán xuyến mọi khâu giúp kiểm soát tốt chi phí, đảm bảo từng góc nhỏ trong nhà đều đáp ứng đúng nhu cầu sinh hoạt thực tế.
Căn hộ có diện tích thực tế khoảng 400 m2, gồm 5 phòng ngủ, hai phòng khách. Gia chủ mua căn hộ từ 10 năm trước với giá khoảng 1,86 triệu nhân dân tệ (tương đương 7,1 tỷ đồng), sau đó chi khoảng 1,2 triệu nhân dân tệ (4,6 tỷ đồng) để sửa, hoàn thiện nội thất.
Tông màu chủ đạo của phòng khách gồm đen, trắng và nâu gỗ, được bổ sung bằng các mảng xanh từ cây cảnh đặt xung quanh.
Bộ sofa da màu nâu đậm, thảm hoa văn cổ điển và đèn chùm cỡ lớn tạo điểm nhấn cho phòng khách.
Gia chủ lựa chọn phong cách pha trộn giữa cổ điển châu Âu và hiện đại. Các chi tiết như cửa vòm, cửa đôi kiểu Pháp, cầu thang xoắn tay vịn sắt giúp không gian mang hơi hướng hoài cổ.
Phần diện tích thông tầng được giữ nguyên để tăng cảm giác rộng và thông thoáng. Chủ nhà chỉ bố trí một góc nhỏ làm phòng đọc và làm việc ở tầng trên, thay vì chia toàn bộ không gian thành hai tầng như nhiều căn hộ cùng tòa nhà.
Không gian trung tâm của căn hộ là phòng khách thông tầng với chiều cao khoảng 6 m. Mảng kính cong sát trần mở rộng tầm nhìn ra sông và thành phố, đồng thời đưa ánh sáng tự nhiên vào toàn bộ khu sinh hoạt chung.
Sau hơn một năm sử dụng, chủ nhà cho biết không gian thông tầng và hệ cửa kính lớn là hai yếu tố mang lại trải nghiệm sống rõ rệt nhất. Ánh sáng tự nhiên thay đổi theo thời gian trong ngày, tạo nên sự chuyển động cho không gian sinh hoạt.
Các khu chức năng khác được bố trí theo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày gồm bếp chính, bếp phụ, phòng đàn piano, phòng đọc sách và khu giặt riêng.
Gia chủ cho biết việc sắp xếp không gian dựa trên nguyên tắc sử dụng thực tế, hạn chế các khu chức năng ít dùng.
Ngoài phòng khách lớn, căn hộ còn có khu ăn uống tách biệt. Bàn tròn nhỏ đặt cạnh mảng kính cong được sử dụng làm nơi ăn uống, thưởng trà, đọc sách hoặc làm việc.
Mảng xanh được bố trí ở nhiều vị trí như ban công, góc phòng khách và hành lang.
Gia chủ cũng thường xuyên thay đổi đồ trang trí, hoa tươi hoặc bàn ghế nhỏ để làm mới không gian. Theo chủ nhà, việc tự chọn từng món nội thất giúp căn hộ phản ánh rõ sở thích cá nhân và tạo cảm giác gắn bó với nơi ở.
Không gian phòng ngủ cũng được thiết kế theo phong cách cổ điển.
Bích Phương (theo Xiaohongshu)