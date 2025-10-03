Nữ du khách thoát chết khi bị voi dìm dưới nước

BotswanaNữ du khách người Anh bị con voi đực dùng ngà, vòi tấn công, dìm xuống nước nhưng may mắn thoát chết trong gang tấc.

Hôm 27/9, vợ chồng du khách người Anh, may mắn thoát chết sau khi một con voi đực nặng 6 tấn đuổi theo và tấn công ở châu thổ Okavango, Botswana. Họ ngồi trên thuyền kiểu "gondola", được hướng dẫn viên chở, qua vùng nước nông của châu thổ Okavango. Tuy nhiên, hướng dẫn viên đã đưa họ quá gần voi cái cùng hai voi con, khiến voi đực đầu đàn nổi giận, lao qua vùng nước nông và lau sậy để tấn công.

Nhóm du khách cố gắng chèo thuyền lùi lại để thoát khỏi con voi tức giận nhưng nó nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và dùng vòi, ngà lật úp hai chiếc thuyền. Du khách trên hai thuyền bị hất xuống vùng nước có cá sấu, trong khi hai hướng dẫn viên dường như bỏ rơi họ, bỏ chạy về phía bờ sông.

Khoảnh khắc con voi tấn công du khách. Ảnh: Daily Star

Sau lần tấn công đầu, con voi dừng lại vài giây, song nó bất ngờ đổi ý, quay sang tấn công du khách nữ. Nó dùng vòi, ngà hất vào lưng nữ du khách, dìm cô xuống nước. Tuy nhiên, nó mất dấu nữ du khách dưới dòng nước đục nên đã bỏ đi sau khoảng 5 giây.

Sau khi xem video vụ tấn công, một cựu kiểm lâm Nam Phi nhận xét nữ du khách "cực kỳ may mắn" vì không bị ngà của con voi đâm trúng. Nếu con voi giữ cô dưới nước thêm chút nữa, nữ du khách đã có thể chết đuối. Ông cũng chỉ trích hướng dẫn viên đánh giá sai khoảng cách an toàn để tiếp cận con vật.

"Nếu không nhờ may mắn, chúng ta sẽ cần tới bốn túi đựng thi thể", ông nói, cho biết kể cả khi con voi thất bại, vùng lầy còn rất nhiều cá sấu, hà mã sẵn sàng tấn công. Vì thế, ông cảm giác dường như có ai đó "che chở" cho những du khách này.

Nữ du khách thoát chết khi bị voi 6 tấn dìm dưới nước Con voi tấn công vợ chồng du khách Anh. Video: Daily Star

Hoài Anh (Theo Daily Star)