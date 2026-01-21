Nữ du khách nghi bị đàn chó hoang Australia cắn chết

Thi thể nữ du khách Canada được tìm thấy bên bãi biển giữa bầy chó hoang với nhiều dấu vết cho thấy bị tấn công.

Khoảng 6h35 ngày 19/1, du khách Piper James - 19 tuổi, người Canada - được phát hiện tử vong trên bãi biển đảo K'gari ở Queensland, Australia. Nhân chứng cho biết trong khi lái xe đã thấy khoảng 10 con chó dingo hoang dã đang vây quanh một cô gái nên báo cảnh sát.

Piper cùng bạn có kế hoạch du lịch bụi khắp Australia trong 5 tháng, kể từ tháng 10/2025, nên đã xin vào làm việc ngắn hạn ở một nhà trọ tại K'gari. Khoảng 75 phút trước khi thi thể Piper được phát hiện, cô rời khỏi nhà trọ và bảo với bạn mình sẽ đi bơi, ngắm bình minh.

Nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra, chưa xác định chính thức. Cảnh sát Queensland cho biết trên cơ thể nạn nhân có dấu vết "phù hợp với việc bị chó dingo tấn công".

Tuy nhiên, họ để ngỏ khả năng Piper bị đuối nước vì đây là vùng biển có sóng mạnh và nữ du khách đi bơi một mình. Các nhân viên pháp y đang kiểm tra các vết thương, dấu vết DNA để xác định nguyên nhân chính xác. Một nguồn tin nói cảnh sát "không loại trừ khả năng Piper bị chó dingo tấn công khi đã bất tỉnh hoặc đuối nước".

Angela James, mẹ của Piper James, nói con gái "luôn mơ ước được du lịch" từ khi còn nhỏ. Chuyến đi Australia đã được Piper mua vé khứ hồi, sẽ quay về vào tháng 3 tới. Trước chuyến đi, gia đình đã cảnh báo cô về những rủi ro trên đảo và yêu cầu "không được bơi một mình".

"Nó đã phá vỡ quy tắc để rồi bỏ mạng. Nó là đứa con gái duy nhất của chúng tôi", bà nói.

Trên trang cá nhân, Todd James - cha nạn nhân - cũng đăng một bài viết tưởng nhớ con gái. Ông nhớ trước khi đi, cô đã bảo mình 18 tuổi và không ai có thể ngăn cản. Bất ngờ trước quyết tâm của con, ông Todd đã đồng ý.

"Con đã làm việc chăm chỉ để chơi hết mình. Nghỉ ngơi nhé con yêu", bố Piper viết.

Bạn bè miêu tả Piper là người "yêu đời, yêu thiên nhiên, yêu chó, bơi lội giỏi". Cô luôn cười tươi và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Trước đây, Piper từng làm việc tại Dịch vụ Cháy rừng BC để tiết kiệm tiền du lịch.

K'gari là hòn đảo cát lớn nhất thế giới, nằm ngoài khơi bờ biển Queensland và được UNESCO công nhận Di sản Thế giới từ năm 1992. Đảo có diện tích khoảng 1.653 km2, nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng gồm rừng mưa nhiệt đới, hồ nước ngọt, bãi biển, đầm phá và địa hình cát thay đổi liên tục do gió. Đây là điểm du lịch bụi phổ biến, thu hút khoảng 400.000 khách mỗi năm.

Trên K'gari, dingo được bảo vệ pháp lý như loài bản địa thuần chủng - tức ít lai với chó nhà hơn so với trên đất liền. Chúng đóng vai trò sinh thái quan trọng, kiểm soát quần thể động vật khác, giúp cân bằng hệ sinh thái, nổi tiếng là loài săn mồi đỉnh cao. Dingo du nhập vào Australia từ 3.500-4.000 năm trước và hiện là loài chó hoang to nhất quốc gia này. Chúng ăn tạp, có thể săn thú nhỏ, ăn xác chết, cá, rùa biển và đôi khi thức ăn từ con người.

Các vụ dingo tấn công người vẫn xảy ra, nổi tiếng nhất là vụ Azaria Chamberlain vào tháng 8/1980. Bé gái Azaria Chantel Loren Chamberlain, 9 tuần tuổi, biến mất khỏi lều gia đình trong lúc cha mẹ Lindy và Michael đang cắm trại cùng hai con trai lớn. Mẹ cô bé kể con gái bị một con dingo bắt mất, thi thể cô bé vẫn chưa được tìm thấy.

Ban đầu, Lindy bị cáo buộc giết con gái và nhận án chung thân năm 1982. Đến năm 1986, áo khoác của Azaria được tìm thấy gần hang dingo và người mẹ được trả tự do. Năm 2021, sau lần khám nghiệm thứ tư, nhân viên pháp y chính thức kết luận Azaria bị dingo tấn công và bắt đi như lời khai ban đầu của gia đình.

