Nữ du khách Mỹ chắp tay cúi đầu cảm ơn chủ quán Hà Nội

Hà NộiSau khi thưởng thức bữa trưa 12 món, vị khách nước ngoài bất ngờ chắp tay cúi đầu trước chủ quán Nguyễn Anh Gia Thăng để bày tỏ sự cảm kích vì đồ ăn ngon.

Sự việc diễn ra trưa 15/11 tại nhà hàng Sứ Ming Porcelain and Tea trên phố Phó Đức Chính, phường Ba Đình. Hai du khách người Mỹ ghé quán ăn trưa trước khi ra sân bay. Họ gọi thực đơn 12 món gồm tôm sú nướng, sò điệp áp chảo, thịt heo xông khói, cá hồi ủ muối, cá ngừ đại dương...

Sau bữa ăn, nữ du khách bước vào phía trong cửa hàng, chắp tay vái lạy chủ quán và thốt lên "đồ ăn ngon như trên thiên đường".

Anh Nguyễn Anh Gia Thăng, chủ nhà hàng cho biết khá bối rối nhưng sau đó thấy tự hào trước hành động của khách. Trước đó, anh cũng từng gặp các vị khách nước ngoài khen ngợi món ăn, nhưng hành động trịnh trọng như vậy là lần đầu tiên.

Khách Tây lạy chủ quán Hà Nội vì đồ ăn ngon Du khách chắp tay, cúi đầu bày tỏ cảm kích trước chủ quán ăn ở Hà Nội. Video: NVCC

Theo chủ quán, vị khách Mỹ hài lòng với các món đã gọi nên mới có phản ứng như vậy. Khách đã ăn hết toàn bộ 12 món với tổng chi phí 1,1 triệu đồng.

Anh Thăng cho biết dù không khen đặc biệt món nào, hai vị khách đánh giá cao cách trình bày và nhận xét hương vị các món "rất lạ". Đặc biệt, khi nhân viên mang ra món tráng miệng là kem ớt thơm, cả hai đã trầm trồ vì bất ngờ với tạo hình cùng sự hòa quyện giữa vị cay và mùi thơm.

"Chúng tôi có bí quyết riêng để kết hợp các loại gia vị tạo nên hương vị khác lạ", anh Thăng nói.

Nhà hàng do anh Thăng cùng vợ mới mở ba tháng, chủ yếu phục vụ các món ăn fusion (kết hợp nhiều phong cách ẩm thực). Giá các món dao động từ 79.000 đến 129.000 đồng. Ngoài ra quán có các set riêng cho khách đi một mình hoặc nhóm nhỏ 2-4 khách.

Anh Thăng cho biết thực đơn được thiết kế dựa trên sở thích cá nhân, do các đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện. Hiện lượng khách tới nhà hàng ổn định, trong đó 80% là người Việt.

Trước khi mở quán, anh Thăng kinh doanh dụng cụ nhà hàng cao cấp nên thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài.

"Tôi vui khi được chia sẻ ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế", anh Thăng nói.

Hoài Anh