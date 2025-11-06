Nữ du khách làm trễ hai giờ chuyến bay Đà Nẵng - Hong Kong

Một nữ du khách khóc lóc gào thét đòi ngồi cạnh bạn trai trên máy bay từ Đà Nẵng đi Hong Kong, khiến chuyến bay bị trễ hai tiếng.

Ngày 4/11, tờ Daily Mail đưa tin một phụ nữ đã bị đuổi khỏi chuyến bay UO559 của HK Express từ Đà Nẵng đi Hong Kong vì liên tục la hét, đòi ngồi cạnh bạn trai.

Người chứng kiến cho biết câu chuyện bắt đầu từ trước khi lên máy bay. Đôi trai gái to tiếng và cãi vã ở khu vực cửa ra máy bay. Trên máy bay, cô gào khóc, đòi ngồi cạnh bạn trai. Một số người đã ghi hình lại vụ ồn ào, cho thấy nữ du khách đã túm áo tiếp viên rồi liên tục khóc trong nhiều phút.

Nữ du khách gào khóc trên máy bay. Ảnh: ViralPress

"Nhiều người quay lại nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra khi tiếng khóc của cô gái vang khắp máy bay", một người chứng kiến nói.

Sau đó, nữ du khách bị yêu cầu rời khỏi máy bay. Chuyến bay bị trễ hai tiếng so với lịch ban đầu, hạ cánh ở sân bay Hong Kong lúc 20h10.

Theo quy định vận chuyển của HK Express, hãng có quyền từ chối vận chuyển hoặc yêu cầu hành khách rời khỏi máy bay bất cứ lúc nào nếu người đó cản trở phi hành đoàn, không tuân thủ chỉ dẫn, dùng lời lẽ đe dọa, lăng mạ hoặc có hành vi gây nguy hiểm, bất tiện cho người khác. Quyền này thuộc về cơ trưởng và được áp dụng ngay cả khi máy bay còn ở mặt đất, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn chuyến bay.

Trước đó vài tuần, một hành khách cũng bị yêu cầu rời khỏi máy bay trên chuyến bay của Jet2 từ Manchester, Anh đi Ibiza, Tây Ban Nha. Nguyên nhân là hành khách này từ chối thắt dây an toàn. Chuyến bay vốn đã trễ hai giờ, cộng thêm sự cố của hành khách khiến mọi người bức xúc.

Video: Daily Mail

Hoài Anh (Theo Daily Mail)