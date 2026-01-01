Nữ du khách đi khắp thế giới với 400 USD một tháng

Với 400 USD lương hưu mỗi tháng, nữ du khách Tierra St. Claire tiết lộ cách đi du lịch khắp thế giới suốt 20 năm qua nhờ kết hợp công việc chăm sóc vật nuôi tại các điểm đến.

Tierra St. Claire người Anh, 69 tuổi, không có chỗ ở cố định trong 20 năm khi dành phần lớn thời gian để thăm các quốc gia ở châu Âu và xa hơn nữa. Để có thể đi khắp thế giới với khoản lương hưu 400 USD mỗi tháng, Claire làm thêm việc trông nom thú cưng và chăm sóc nhà cửa ở những nơi ghé thăm.

Bà cho biết ban đầu một người bạn ở Hawaii, nơi bà từng sống 15 năm, hỏi có thể trông nom thú cưng giúp cô ấy không. Sau đó, bà tiếp tục công việc này để có thể di chuyển khắp nơi, Claire nói về bí kíp của mình.

Bà đã đến New York, Florida, London, Madrid cùng các vùng khác nhau ở Tây Ban Nha làm việc kết hợp đi du lịch. Đồ đạc của Claire không nhiều, gói gọn trong một chiếc túi xách. Bà cảm thấy biết ơn vì công việc đã giúp bà đi đây đó.

Claire đã đi khắp thế giới trong 20 năm cùng khoản lương hưu 400 USD mỗi tháng. Ảnh: DM

Sau khi ly hôn năm 2005, bà cũng tham gia một cuộc hành hương đi bộ dài 860 km khắp Tây Ban Nha. Theo Claire, đi du lịch một mình "có thể rất cô đơn" nhưng công việc chăm sóc thú cưng, như ngồi vuốt ve một con mèo, đã giúp bà lấp đầy khoảng trống cô đơn đó.

Để làm tốt việc chăm sóc thú cưng, bà phải hiểu về nhiều loại vật nuôi. Bà từng chăm 4 con chuột lang cũng như một con rắn. "Tôi thích rắn", Claire nói.

Lamia Walker, người sáng lập dịch vụ trông nhà hộ của ứng dụng HouseSit Match, cho biết có sự gia tăng đáng kể các cặp vợ chồng lớn tuổi lựa chọn trông nhà hộ như một cách tiết kiệm tiền cho kỳ nghỉ, chi phí sinh hoạt. Sau đó, họ yêu thích hình thức du lịch chậm rãi này và quen dần, Walker cho biết.

Cũng theo nhà sáng lập này, ngày nay, những người về hưu khó đủ khả năng chi trả cho một chuyến đi nghỉ dưỡng do khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Trông nhà hộ là một lựa chọn thay thế hợp lý, cho phép họ khám phá những địa điểm mới thú vị trong khi vẫn được ở trong một ngôi nhà thoải mái. Người trông nhà hộ thậm chí có thể tiết kiệm tiền điện nước trong khi tận hưởng kỳ nghỉ, vì tất cả các hóa đơn tiện ích của ngôi nhà thường do chủ nhà chi trả.

Claire chụp ảnh lưu niệm trong một chuyến đi bộ đường dài khi đã về hưu. Ảnh: DM

Tiera không phải là người đầu tiên trông nhà hộ hoặc trông thú cưng như một cách để du lịch tiết kiệm hơn. Vợ chồng du khách Silvi Drebenstedt và Lucas Roth, 29 và 33 tuổi người Đức, gần đây cũng áp dụng cách của Claire, bỏ việc trong một năm để đi khắp thế giới. Thay vì ở các khách sạn cao cấp, họ nhận trông nhà giúp hoặc chăm thú cưng khi chủ vắng nhà. Điều này đã dẫn họ đến Hawaii chăm một đàn lạc đà, chơi đùa với một con vẹt đuôi dài ở Australia và giúp ngư dân ở Indonesia mà không mất nhiều chi phí.

Anh Minh (Theo DM)