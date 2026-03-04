Nữ du khách Anh phải lòng nhạc công nhờ cuộc hẹn trên du thuyền

Jodie Hughes quyết định đồng hành cùng chàng nhạc công xa lạ trong chuyến hải trình 12 ngày trên Địa Trung Hải sau lần gặp gỡ tình cờ tại Scotland.

Mùa hè năm 2024, Jodie Hughes, nữ du khách mang hai quốc tịch Anh và Ireland, đến Edinburgh, Scotland để tham dự Fringe, lễ hội nghệ thuật đường phố lớn nhất thế giới. Chuyến đi của cô chỉ nhằm mục đích thưởng thức các chương trình hài kịch và âm nhạc. Jodie không có ý định tìm kiếm tình cảm và càng không nghĩ sẽ phải lòng một nhạc công đường phố xa lạ.

Sự việc thay đổi khi cô dừng chân trên phố Royal Mile và nhận ra hai nghệ sĩ từng gặp vài năm trước tại Dublin, Ireland. Sau khi chủ động bắt chuyện với tay guitar, Jodie biết anh sẽ đến Paris, nơi cô đang sinh sống, trong ba tuần tới. Hai người đùa rằng sẽ gặp lại nhau tại thủ đô nước Pháp.

Jodie Hughes chụp ảnh cùng bạn trai trên du thuyền trong chuyến đi đầu tiên cùng nhau. Ảnh: BI

Hai ngày sau, họ có buổi hẹn đầu tiên. Anh kể về công việc biểu diễn trên tàu du lịch và ngỏ ý mời cô tham gia chuyến hải trình kéo dài 12 ngày sắp tới. Do mới quen biết vài giờ, Jodie chưa vội trả lời mà muốn chờ đợi xem mối quan hệ tiến triển thế nào tại cuộc hẹn ở Paris.

Buổi hẹn thứ hai diễn ra tại thủ đô nước Pháp. Nam nhạc công tiếp tục thuyết phục cô đồng hành trong các chuyến đi biển. Một tháng sau, họ gặp lại tại Portsmouth và cùng lên tàu bắt đầu hành trình gần hai tuần khám phá Địa Trung Hải.

Jodie thừa nhận có thiện cảm với bạn trai mới, dù coi việc lên du thuyền cùng anh là "điều táo bạo nhất". Cô hiểu chuyến đi có thể trở thành kỷ niệm lãng mạn, hoặc cũng có thể là một thảm họa.

Trước đó, nữ du khách Anh thường chọn các nhà nghỉ giá rẻ nên không khỏi choáng ngợp khi bước lên du thuyền. "Con tàu đẹp kinh ngạc và là nơi lưu trú sang trọng nhất tôi từng trải nghiệm", cô nói.

Suốt 12 ngày trên tàu, Jodie được xem các màn biểu diễn âm nhạc, tập thể dục mỗi sáng với tầm nhìn ra đại dương và khám phá nhiều thành phố, hòn đảo dọc hành trình. Tiện nghi giải trí phong phú trên tàu giúp cô có không gian riêng thay vì luôn đi cùng bạn trai. Jodie cho biết linh cảm tích cực của cô về chàng nhạc công tại Edinburgh hoàn toàn chính xác. Chuyến đi mà cô ví như "cuộc hẹn điên rồ" đã trở thành hiện thực đầy lãng mạn.

Trong thời gian này, cả hai dần tìm hiểu về sở thích, thói quen và nhịp sống của nhau. Dù việc chung sống trong căn phòng nhỏ giữa biển khơi có thể là thử thách với nhiều cặp đôi, Jodie khẳng định họ đã "xoay xở ổn thỏa". Những lúc rảnh rỗi, cả hai cùng trò chuyện, ngắm hoàng hôn trên boong hay nhảy dưới mưa tại một quảng trường vắng ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Nữ du khách chia sẻ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất vì "gần như ngày nào cũng cười đến rơi nước mắt" và "chưa từng cười nhiều đến thế trong đời".

Tuy nhiên, đến ngày rời tàu, cô vẫn không rõ mối quan hệ của họ đang nằm ở đâu, chẳng có gì chắc chắn. Jodie cũng đã chuẩn bị nhiều câu hỏi trước khi chia tay.

Sáu tuần sau chuyến du lịch đó, cô một lần nữa lại đến Endinburgh thăm anh. Họ cùng nhau đón Giáng sinh sớm trên một chuyến du thuyền khác trên biển Caribbe.

"Đến nay đã gần 18 tháng, cuộc phiêu lưu ấy cũng như chuyện tình của chúng tôi, vẫn tiếp tục đà tiến", Jodie nói.

Anh Minh (Theo BI)