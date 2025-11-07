Nữ du khách Anh bị cảnh sát Thái bắt vì dạy sex yoga

Nữ du khách Anh tổ chức các lớp sex yoga chui, bị người dân địa phương nghi ngờ và báo cảnh sát.

Hôm 4/11, cảnh sát du lịch đảo Koh Phangan đã bắt giữ Maria Shchentinina, còn gọi là Maria Sly Love, người Anh, vì tổ chức lớp "sex yoga". Tang vật bị tịch thu gồm tài liệu dạy học, vé ghi danh, tờ rơi quảng cáo, bảng có ảnh cô kèm mã QR.

Maria tổ chức lớp tantra (sex yoga) hàng tuần cho du khách trên hòn đảo nổi tiếng với Full Moon Party. Mỗi buổi học giá 400 baht (khoảng 12 USD), được quảng cáo trên mạng và qua tờ rơi in ấn.

Dân địa phương báo cáo cảnh sát lớp học có nhiều hành vi gợi dục thông qua massage, thiền, lấy cảm hứng từ thực hành tantra cổ.

Minh họa một phụ nữ thực hành tantra yoga. Ảnh: Yu Tantra

Tantric sex là bài thực hành cổ xưa bắt nguồn từ Ấn Độ, thuộc truyền thống Hindu và Phật giáo. Nó không đơn thuần là quan hệ thể xác mà còn nhằm xây dựng kết nối tâm linh và cảm xúc sâu sắc giữa hai người.

Tantric sex kết hợp yoga, thiền, hô hấp và tụng kinh để giúp con người chậm lại, tập trung vào hiện tại và kết nối sâu sắc. Thay vì chạy đua đến cực khoái, người thực hành tantra dùng giao tiếp bằng mắt, hô hấp đồng bộ và chạm nhẹ nhàng để tăng cường sự gần gũi về cảm xúc và nhận thức.

Một số tài liệu quảng cáo các khóa học của Maria có lựa chọn nâng cao về "yoga tantra - tình dục thiêng liêng" yêu cầu các cặp nam nữ thực hành và chứa nội dung nhạy cảm.

Khi bị bắt, Maria đang dạy học cho hàng chục học viên và hét lên "Luật sư bảo được phép". Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác nhận Maria chỉ được làm quản lý quan hệ khách hàng cho một công ty bất động sản, không được dạy yoga.

Cô bị cáo buộc làm việc trái phép và đã được chuyển cho đồn Koh Phangan để xử lý tiếp.

Đây không phải lần đầu du khách nước ngoài bị bắt ở Thái Lan vì dạy sex yoga. Tháng 3, YouTuber Ba Lan Michal Grygoruk cũng bị bắt với lý do tương tự khi cung cấp các khóa học từ 12 USD tới 230 USD mỗi người.

Koh Phangan được là "thiên đường du lịch" với bãi biển đẹp, khu nghỉ tâm linh và các lễ hội. Tuy nhiên, ngày càng nhiều "dân du mục" đến đây sống chui, thiếu visa và giấy phép lao động, kiếm tiền bằng cách mở workshop thiền, yoga tình dục và trị liệu không được cấp phép..

Hoài Anh (Theo Daily Star, SCMP)