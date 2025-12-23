Nữ điều dưỡng bị ICE giam 6 tháng trong trại

MỹPalacios, người gốc Honduras, phải chịu điều kiện khắc nghiệt trong 6 tháng bị ICE giam, dù cô đã tốt nghiệp khóa điều dưỡng và đã được cấp giấy phép lao động.

Vilma Palacios, 22 tuổi, sinh viên mới tốt nghiệp Trường Điều dưỡng LSU Health New Orleans, vừa được nhận vào làm việc tại Bệnh viện Touro Infirmary hồi mùa hè, thì bị các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt và chuyển đến cơ sở giam giữ ở Basile, Louisiana.

Palacios rời Honduras đến Mỹ cùng bố mẹ từ năm 6 tuổi và đã xin tị nạn. Cô không có tiền án tiền sự và đã được cấp giấy phép lao động. Cô bị đặc vụ ICE bắt ngày 26/6, khi đang chờ xử lý yêu cầu cấp lại giấy phép lao động.

Khi đó, một chiếc xe không biển hiệu công vụ đã dừng phía sau Palacios, các đặc vụ tiến đến và thông báo cô bị bắt. Khi Palacios cố nhắn tin cho bạn học cũ ở trường điều dưỡng, các đặc vụ liền thu điện thoại của cô.

Chia sẻ với truyền thông, Palacios nói mình bị "kiệt quệ tinh thần" tại cơ sở giam giữ của ICE ở Basile trong 6 tháng qua. Cô kể phải sống trong phòng ngủ tập thể với những người bị giam khác, không thể dùng vật dụng cá nhân, gặp khó khăn khi mua các vật dụng cơ bản như dầu gội, băng vệ sinh.

Có những lần Palacios phải "đợi cả tuần" mới có thể nhận băng vệ sinh sau khi yêu cầu các nhân viên ICE cung cấp.

Vilma Palacios, 22 tuổi, điều dưỡng viên gốc Honduras. Ảnh: WWLTV

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) xác nhận các đặc vụ ICE đã bắt Palacios bởi cô là người nhập cư bất hợp pháp từ Honduras, nhấn mạnh rằng giấy phép lao động không đồng nghĩa với có tư cách cư trú hợp pháp ở Mỹ.

"Palacios thừa nhận đang ở Mỹ bất hợp pháp. Cô ấy sẽ được đảm bảo hưởng đầy đủ quyền tố tụng theo quy trình", DHS cho hay.

Cơ quan này cũng bác bỏ những cáo buộc về điều kiện sống tồi tệ tại cơ sở giam giữ ở Basile. "Đây là mức chăm sóc y tế tốt nhất mà nhiều người nhập cư từng được hưởng trong đời họ", tuyên bố có đoạn.

Các nhà hoạt động vì quyền của người nhập cư đã tổ chức các cuộc biểu tình kêu gọi thả Palacios, chỉ ra vai trò của cô trong cộng đồng, trong bối cảnh nước Mỹ đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực điều dưỡng.

Palacios có thể bị buộc tự nguyện hồi hương về Honduras. "Điều duy nhất tôi muốn bây giờ là tự do của mình", cô nói với truyền thông. "Tôi không muốn bị giam tại nơi mọi thứ đều bị kiểm soát. Tôi không có quyền làm bất cứ điều gì. Tôi luôn cảm thấy tuyệt vọng. Không ai giúp đỡ tôi".

Đức Trung (Theo Guardian, AP, ABC News)