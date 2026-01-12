Nữ điều dưỡng bị đình chỉ vì để bạn trai viết bệnh án

Trung QuốcMột điều dưỡng tại Thanh Đảo bị đình chỉ công tác sau khi đưa bạn trai vào bệnh viện trực đêm, để người này tự ý viết bệnh án, phân loại thuốc và dán nhãn chai truyền dịch.

Truyền thông Trung Quốc ngày 11/1 đưa tin điều dưỡng tại Bệnh viện tư nhân Mạch máu não Thịnh Đức ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, bị đình chỉ sau khi đăng video khoe cảnh bạn trai đồng hành trong ca trực đêm và trực tiếp can thiệp vào các quy trình chuyên môn y tế.

"Tôi và người bạn đồng hành ca đêm", nhân viên y tế nói trong video đăng hôm 2/1, đồng thời cho biết bạn trai đi làm vào ban ngày và dành thời gian nghỉ buổi tối để "hỗ trợ" cô trực chiến tại bệnh viện, theo tờ Xiaoxiang Morning Herald.

Trong video, bạn trai của nữ điều dưỡng đang giúp bạn gái các công việc vốn chỉ dành cho nhân viên y tế có bằng cấp như dãn nhãn chai truyền dịch... Ảnh: Gscn

Trong video, người đàn ông có cánh tay xăm trổ, mặc thường phục, xuất hiện tại bệnh viện nhiều lần với các trang phục khác nhau. Không chỉ dừng lại ở hành động chăm sóc cá nhân như xoa bóp vai cho bạn gái, anh ta còn tham gia vào các công việc chuyên môn như di chuyển thiết bị, vật tư y tế, viết bệnh án, phân loại thuốc và dán nhãn chai truyền dịch, những công việc vốn chỉ dành cho nhân viên y tế có bằng cấp. Video và tài khoản mạng xã hội của nữ điều dưỡng hiện không còn truy cập được.

Sự việc lập tức vấp phải sự phẫn nộ từ giới chuyên môn. Các chuyên gia khẳng định hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy tắc vận hành ngành y. Đặc biệt, quy trình chuẩn bị dịch truyền tĩnh mạch phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "3 kiểm tra, 7 đối chiếu". Việc để một người không có chuyên môn dán nhãn thuốc và ghi chép bệnh án không chỉ là sai sót hành chính mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân. Các bác sĩ cảnh báo chỉ cần một sơ suất nhỏ trong việc phân loại thuốc cũng có thể dẫn đến những phản ứng phụ nguy hiểm, thậm chí gây tử vong.

Cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt hành động của nữ điều dưỡng, cho rằng cô đã dùng sự an toàn của bệnh nhân làm "chiêu trò" để khoe khoang tình cảm cá nhân.

Bạn trai của nữ điều dưỡng có mặt ở bệnh viện nhiều lần, với các trang phục khác nhau. Ảnh chụp màn hình

Hôm 3/1, Ủy ban Y tế thành phố Thanh Đảo xác nhận nữ điều dưỡng vi phạm kỷ luật lao động khi đưa người ngoài vào khu vực nội trú để hỗ trợ công việc. Cơ quan thanh tra y tế địa phương cũng vào cuộc điều tra để có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân và tập thể bệnh viện theo quy định pháp luật.

Theo Quy định hành nghề điều dưỡng tại Trung Quốc, những cá nhân vi phạm tiêu chuẩn thực hành y tế có thể phải đối mặt với các hình phạt từ cảnh cáo, đình chỉ hành nghề từ 6 tháng đến 1 năm, nặng nhất là thu hồi giấy phép hành nghề vĩnh viễn.

Bình Minh (Theo Today, World Journal, SCMP)