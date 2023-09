Cơn cuồng ghen của người tình cũ với nữ diễn viên xinh đẹp

CanadaChia tay bạn trai phản bội, Maple Batalia, 19 tuổi, bị khủng bố bằng hàng nghìn tin nhắn và cuộc gọi, cuối cùng bị sát hại dã man.

Khoảng 1h ngày 28/9/2011, Maple Batalia cùng một nam sinh rời thư viện trường sau buổi học đêm. Cô ôm bạn để tạm biệt rồi đi bộ đến bãi đậu xe. Khi Maple bước tới ôtô, vài tiếng súng vang lên.

Đến hiện trường, cảnh sát thấy nữ sinh 19 tuổi nằm trên mặt đất, chỉ còn thoi thóp. Maple cố nói với cảnh sát điều gì đó, nhưng vết thương quá nặng khiến cô không thể thốt ra điều gì. Maple qua đời vì ba vết thương do đạn bắn và 11 vết đâm vào đầu.

Diễn viên Maple Batalia. Ảnh: CBC

Maple là sinh viên ngành y của Đại học Simon Fraser ở British Columbia, theo gia đình di cư đến từ Ấn Độ đến Canada từ nhỏ và được đặt tên theo loài cây biểu tượng của đất nước này.

Bên cạnh ước mơ trở thành bác sĩ, Maple với vẻ đẹp trong sáng còn làm người mẫu từ năm 14 tuổi, từng góp mặt trong tuần lễ thời trang Vancouver. Cô còn đăng ký học trường diễn xuất, có người đại diện để tiến công vào Hollywood.

Maple đảm nhận vai nhỏ trong bộ phim điện ảnh Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules năm 2010 và xuất hiện trong một tập của phim truyền hình The Secret Circle vào năm 2011. Cô được vào vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm người mẫu ở Canada và đang chuẩn bị tranh tài ở Alberta thì bị sát hại.

Bản chất tàn bạo của vụ giết người khiến cảnh sát nghi ngờ động cơ gây án là thù hằn cá nhân. Khi cảnh sát thẩm vấn bạn bè và những người thân thiết của Maple về bất kỳ ai muốn làm tổn thương cô, họ liên tục nhắc đến cái tên Gurjinder Dhaliwal, thường gọi là Gary. Gary là bạn trai cũ của Maple, hai người không có mối quan hệ tốt đẹp sau chia tay.

Maple và Gary bắt đầu hẹn hò từ thời trung học. Gary tỏ ra là bạn trai lãng mạn, biết quan tâm bằng cách gửi sôcôla và hoa đến tận nhà Maple. Tuy nhiên, bạn bè cho biết khi sự nghiệp diễn xuất của Maple bắt đầu có bước tiến thì Gary không thấy mừng cho bạn gái mà như ghen ghét khi cô ngày càng tỏa sáng.

Tốt nghiệp trung học, Gary quyết định từ bỏ đại học để làm việc tại công ty vận tải của bố, còn Maple đến Đại học Simon Fraser. Đến tháng 8/2011, mối quan hệ tan vỡ. Maple phát hiện Gary không chung thủy và đã chia tay rất dứt khoát. Nhưng Gary luôn cố gắng níu kéo, rình rập và quấy rối cô.

Từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9/2011, anh ta đã gọi cho cô hơn 2.000 lần và nhắn tin hàng nghìn lần. Trong một buổi tối Maple đi chơi ở câu lạc bộ với bạn khác giới, Gary gửi cho cô 300 tin nhắn, rồi đến làm loạn trong cơn cuồng ghen.

Ba ngày trước vụ án, Gary xông vào quán cà phê, truy hỏi Maple về nam sinh đang ngồi cùng. Maple sau đó báo cảnh sát.

"Anh ta hét vào mặt tôi: Cô đang làm gì? Cô thích gã này phải không?' rồi đẩy tôi. Tôi thực sự sợ đến phát run", Maple kể với cảnh sát. Gary bị bắt và được lệnh phải tránh xa bạn gái cũ.

Khi nhận tin dữ, mẹ Maple túm lấy gáy một sĩ quan cảnh sát và kéo xuống để trán hai người chạm vào nhau, bà hét lên: "Hãy giúp tôi trả thù".

Cảnh sát sử dụng hệ thống camera giám sát được đặt khắp khuôn viên trường, xem xét các đoạn video về đêm định mệnh để ghép lại những khoảnh khắc cuối cùng của Maple. Họ phát hiện cô rời khỏi thư viện cùng bạn rồi đi một mình về phía bãi đậu xe.

Không may, camera ghi hình khu vực bãi đậu xe quét ra xa Maple chỉ vài giây trước khi án mạng xảy ra. Nhưng cảnh sát vẫn nhìn thấy một chiếc Dodge Charger màu trắng có đèn hậu kiểu xe đua đang phóng nhanh ra khỏi bãi đậu xe ngay sau tiếng súng. Chiếc xe tương tự được nhìn thấy năm tiếng trước khi Maple bị bắn, bám theo cô và bạn khi họ tạm rời thư viện để ghé một quán cà phê gần đó.

Do đèn hậu đặc biệt, cảnh sát có thể xác định chiếc xe là mẫu năm 2011 và điều tra thông tin về tất cả những chiếc Dodge Charger màu trắng từ năm đó được đăng ký tại British Columbia. Một trong những chiếc xe được bạn của Dahiwhal là Gursimar Bedi thuê chỉ vài ngày trước.

Xe đã được trả lại và đang chuẩn bị lau dọn thì bị cảnh sát thu giữ. Họ tìm thấy một vỏ đạn 9 mm trong khung gầm của mui khớp với những vỏ đạn tìm thấy tại hiện trường vụ án, đồng thời thu hồi hai dấu máu nhỏ thuộc về Maple và tìm thấy dư lượng súng bắn trên vô lăng, từ đó xác nhận chiếc xe đã được sử dụng trong vụ án.

Trong một bằng chứng khác, video giám sát cho thấy Gary đi cùng Bedi đến văn phòng cho thuê ôtô.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn cần xác định chính xác ai đã bóp cò. Dựa trên bằng chứng pháp y, họ xác định kẻ giết người ngồi ở ghế lái. Video giám sát cho thấy Bedi ra khỏi ghế phụ lái và đi vào một tòa nhà trong khuôn viên trường vài giờ trước khi vụ nổ súng xảy ra. Anh ta cũng được nhìn thấy bám theo nam sinh đi cùng Maple chỉ vài phút trước án mạng.

Sau nhiều tháng chờ đợi, cảnh sát có trong tay hồ sơ điện thoại di động cho thấy Gary có mặt tại hiện trường và rời khỏi khuôn viên trường ngay sau án mạng. Gary và Bedi bị bắt vì tội giết người.

Gurjinder "Gary" Dhaliwal (trái) và Gursimar Bedi khi bị bắt. Ảnh: TCH

Khi Gary ngồi trong phòng thẩm vấn, họ cố hỏi chuyện anh ta hàng giờ liền, thậm chí cho xem ảnh bạn gái cũ bị sát hại để mong nhận được lời thú tội nhưng vô ích. Mẹ của Maple mang đến bước đột phá. Bà đồng ý nói chuyện với Gary qua điện thoại.

"Hãy nói cho ta biết sự thật, con trai", bà nói với Gary. Bà cho biết không muốn anh ta bị tổn hại, nhưng bà nhớ con gái và cần biết chuyện gì đã xảy ra. "Chúng ta là con người... dù mắc lỗi lầm gì, Chúa vẫn tha thứ. Con là con trai ta, ta tha thứ cho con", bà nói.

Gary khóc, sau đó nói nhỏ: "Tôi rất xin lỗi". Dù đó không phải là một lời thú tội đầy đủ, nhưng cũng đủ để các công tố viên khởi tố vụ án.

Ban đầu, Gary khăng khăng mình vô tội, nhưng khi phiên tòa xét xử bắt đầu, anh ta thay đổi suy nghĩ, thỏa thuận nhận tội với công tố viên. Theo đó, Gary nhận tội giết người cấp độ hai vào năm 2016 và bị kết án tù chung thân, có thể được ân xá sau 21 năm.

Các công tố viên gọi Bedi là "tai mắt" của Gary khi giúp theo dõi Maple nhiều ngày trước án mạng và giúp Gary rời khỏi hiện trường, cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho anh ta trong nhiều tháng. Là đồng phạm, Bedi bị phạt 18 tháng tù. Anh ta được trả tự do sớm vào tháng 2/2018.

Đối với gia đình Maple, bản án dành cho hai kẻ giết người không phải là công lý. Họ cho rằng Gary vẫn có cơ hội được tự do dẫu đã tước đoạt mạng sống và tương lai của nữ sinh 19 tuổi, trong khi đó Bedi bị kết án quá nhẹ dù đóng vai trò không nhỏ.

Vụ án được tái hiện qua phim tài liệu See No Evil: Seeking Out Maple, Killer Relationship with Faith Jenkins.

Tuệ Anh (Theo Oxygen, CTVnews)