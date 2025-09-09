Nữ diễn viên đột ngột liệt nửa mặt sau dấu hiệu lạ ở lưỡi

MỹHội chứng Bell khiến nữ diễn viên Savannah Mares-Sedillo liệt nửa mặt, tưởng chừng phải từ bỏ sự nghiệp nhưng nhờ chia sẻ hành trình phục hồi, cô đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Savannah Mares-Sedillo không nghĩ gì nhiều khi nhận thấy một phần lưỡi của mình hơi tê. Vài ngày sau, người phụ nữ thức dậy với cảm giác lạ ở các bộ phận khác trên mặt. Cô thấy nóng rát ở mắt và mặt bắt đầu co giật. Dù vậy, Mares-Sedillo vẫn đi làm, vì đang bận quay các buổi thử vai.

"Tối hôm đó, tôi bắt đầu mệt. Hôm sau, tôi thấy môi và mắt hơi lạ nhưng đã bỏ qua cảm giác ấy vì phải thức dậy lúc 6h để quay một buổi thử vai cho kịp hạn lúc 10h", cô kể.

Buổi thử vai đòi hỏi thể chất cao, yêu cầu Mares-Sedillo phải chạy và các hành động khác. Tuy nhiên, khi cô vừa xong việc, một nửa khuôn mặt đã ngừng hoạt động. Lúc Mares-Sedillo cố gắng mỉm cười, chỉ một bên mặt cử động, bên còn lại không hề nhúc nhích.

Nữ diễn viên đã quay video gửi mẹ, hỏi rằng liệu điều đó có bình thường không. Mẹ cô cảnh báo đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ, căn bệnh di truyền trong gia đình họ. Mares-Sedillo ngay lập tức gọi cho chuyên gia y tế và tự lái xe đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp khi mắt cô dường như kém đi từng phút.

Sau khi bị một trung tâm y tế từ chối vì vấn đề bảo hiểm, Mares-Sedillo đã tới phòng cấp cứu gần đó. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cô bị nhiễm trùng tai kép và chẩn đoán mắc chứng liệt Bell (liệt dây thần kinh số 7). Đây là tình trạng suy giảm hoặc mất vận động cơ mặt do tổn thương dây thần kinh mặt. Bệnh gây méo miệng, khó nhắm mắt, ảnh hưởng đến biểu cảm. Nguyên nhân có thể do virus, nhiễm lạnh, chấn thương, rối loạn miễn dịch hoặc bệnh lý.

Mares-Sedillo lo lắng khuôn mặt mình sẽ bị thay đổi vĩnh viễn. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết cô may mắn vì phát hiện sớm nhưng quá trình hồi phục vẫn có thể mất nhiều tháng. Họ cho rằng căng thẳng có thể là nguyên nhân, bởi đây là một yếu tố kích hoạt bệnh khi nó làm suy yếu hệ miễn dịch và gia tăng tình trạng viêm. Bác sĩ đã kê cho cô 4 loại thuốc, bao gồm hai loại kháng sinh khác nhau và một loại steroid liều mạnh.

Savannah Mares-Sedillo quay video ghi lại hành trình hồi phục sau khi mắc chứng liệt Bell. Ảnh: People

Trong thời gian tạm gác sự nghiệp để chữa bệnh, Mares-Sedillo dùng TikTok để chia sẻ hành trình hồi phục, qua đó kết nối với những người đồng cảnh ngộ và được họ khuyên thử châm cứu để điều trị thêm. Những bình luận tích cực từ cộng đồng, ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trên gương mặt, trở thành động lực lớn cho cô. "Tôi uống thuốc mỗi ngày, duy trì châm cứu và làm video vì muốn cho mọi người thấy rằng bạn có thể khỏe lại", Mares-Sedillo chia sẻ.

Bài học lớn nhất cô rút ra là "dù bạn cảm thấy tình huống của mình đặc biệt đến đâu, luôn có người khác cũng đang trải qua điều đó". "Ngay cả trong những thời điểm tăm tối, bạn vẫn có thể tiếp tục vượt qua và hy vọng tìm thấy điều gì đó tích cực. Hãy tìm những điều nhỏ nhặt để giúp bạn vượt qua những lúc khó khăn và nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe tinh thần của bạn", Mares-Sedillo nói.

Bình Minh (Theo People)