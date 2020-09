Nữ diễn viên đóng 'Người khổng lồ xanh' Hulk

Nhân vật 'She-Hulk' của Tatiana Maslany lần đầu xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

She-Hulk nằm trong loạt truyền hình gốc của kênh Disney Plus, xoay quanh cô gái Jennifer Susan Walters sau một sự cố bị biến thành người khổng lồ xanh. Trong truyện tranh, nhân vật là em họ của Bruce Banner - Hulk của nhóm anh hùng Avengers.

Theo Variety, kênh trực tuyến Disney Plus mời Tatiana Maslany vào vai chính. Cô từng được người xem biết đến qua loạt phim truyền hình Canada Orphan Black - series giúp diễn viên 34 tuổi được đề cử ba giải Emmy và một giải Quả Cầu Vàng.

Tatiana Maslany vào vai She-Hulk. Ảnh: Movieweb.

Tatiana Maslany sinh ngày 22/9/1985 tại Saskatchewan, Canada, trong gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật. Cô mang năm dòng máu, trong đó có Đức và Ba Lan. Cô theo đuổi diễn xuất từ khi vào trung học.

Năm 2002, cô có vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Canada mang tên 2030 CE. Ngoài ra, cô còn diễn hài độc thoại, tham gia vài chương trình truyền hình thực tế, nhưng ít được biết đến. Năm 2013, sự nghiệp diễn xuất của Maslany tỏa sáng khi cô tham gia series Orphan Black. Trong phim, cô vào vai chính Sarah Manning, cũng như những bản sao của nhân vật này với tính cách trái ngược nhau.

Series She-Hulk từng được Kevin Feige - Giám đốc sáng tạo của hãng Marvel - công bố vào năm ngoái. Feige cũng cho biết nhân vật do Maslany thể hiện sẽ có dịp góp mặt trong những phần phim điện ảnh tiếp theo của hãng.

Hulk - hay còn có tên gọi Người khổng lồ xanh - là một trong những siêu anh hùng Marvel được công chúng yêu thích nhất. Nhân vật vốn là một nhà khoa học mang tên Bruce Banner, sau khi tiếp xúc với tia Gamma, anh có khả năng biến thành gã khổng lồ màu xanh.

Hình tượng của Hulk xuất hiện nhiều trong văn hóa giải trí Mỹ; từ truyện tranh, phim ảnh cho đến đồ chơi. Khi nhắc đến Người khổng lồ xanh, đại chúng thường nhớ đến phiên bản nam giới - Bruce Banner. Nhân vật đã có ba phiên bản điện ảnh, cũng như hai phiên bản truyền hình do người thật đóng. Trong khi đó, She-Hulk lại chỉ xuất hiện chủ yếu trên truyện tranh, phim hoạt hình hoặc các ấn phẩm quảng cáo sản phẩm.

Diễn viên Eric Bana từng đóng chính vai Hulk trong phim do Lý An đạo diễn. Ảnh: Nerd Reactor.

Năm 2013, Eric Bana đóng chính trong The Hulk do Lý An đạo diễn. Bản quyền Hulk lúc này vẫn do Universal giữ, nên nhân vật chưa có dịp sát cánh cùng các siêu anh hùng khác như Iron Man hay Captain America. Trong phim, Bruce Banner sau khi biến thành Hulk phải đối đầu với người cha sở hữu năng lực tương tự anh. Eric Bana với ngoại hình nam tính và điển trai đã mang đến cho người xem một Bruce Banner phong lưu, bụi bặm. Thế nhưng, phần kỹ xảo CGI giả tạo lại khiến cho gã khổng lồ Hulk mất đi sự hung hãn thường thấy. Nhân vật đồng thời có sự phát triển tính cách nhàm chán, thiếu vắng sự hài hước vốn là đặc trưng của dòng phim siêu anh hùng.

Diễn viên vào vai phiên bản nữ của 'Người khổng lồ xanh' Hulk trong Avengers (2012). Video: TopMovieClips

Năm 2008, Edward Norton đóng The Incredible Hulk (2008). Đây là lần chào sân của The Hulk trong Vũ trụ Điện ảnh do Marvel Studios tạo nên (MCU). Lần này, chuyện phim cài cắm nhiều tình tiết để phát triển cho các phần phim siêu anh hùng tiếp theo. Nhân vật Tony Stark (Robert Downey Jr.) còn xuất hiện chớp nhoáng ở cuối phim.

Tạo hình của Edward Norton khi vào vai Bruce Banner/ Hulk. Ảnh: Small Screen.

Edward Norton vào vai Bruce Banner/ Hulk, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Do nhiều bất đồng trong lúc quay phim, Norton đã không được lòng các lãnh đạo nhà Marvel. Hulk vẫn tiếp tục xuất hiện trong những phần phim tiếp theo của MCU, nhưng riêng Norton bị cho ra rìa. Nam diễn viên của Fight Club từng cho biết nếu một lần nữa được chọn vào vai, anh sẽ không từ chối.

Mark Ruffalo là tài tử được chọn để thay thế Edward Norton, xuất hiện trong các phần phim tiếp theo của MCU. Anh là diễn viên lớn tuổi nhất (sinh năm 1967) từng vào vai Người khổng lồ xanh trên màn ảnh rộng, đồng thời cũng là người được diễn vai này trong nhiều phim nhất.

Phúc Nguyễn (theo Comingsoon)