Nữ đại gia miền Tây 'hủy hoại tài sản 35 triệu đồng' ra tòa

Cà MauBà Âu Ngọc Vững, chủ doanh nghiệp thủy sản, bị xét xử về hành vi thuê người chặt cây, đập tường của người tranh chấp đất gây thiệt hại 35 triệu đồng.

Ngày 31/10, TAND khu vực 1 - Cà Mau xét xử vụ bà Vững, 57 tuổi, về tội Hủy hoại tài sản của gia đình ông Hồng Quốc Công - người tranh chấp đất với bị cáo.

Bà Vững là Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xuất khẩu thủy sản Âu Vững ở Bạc Liêu cũ - doanh nghiệp có tiếng tại miền Tây. Bà còn được biết đến là người giàu có ở địa phương, từng chi hàng trăm triệu đồng rước dâu bằng máy bay hồi năm 2014.

Bà Âu Ngọc Vững tại tòa hôm nay. Ảnh: An Minh

Theo hồ sơ vụ án, bà Vững cùng vợ chồng ông Công (họ hàng xa) tranh chấp phần đất tại khóm 9, phường 6, TP Cà Mau nay là phường Tân Thành. Nữ doanh nhân cho rằng, phần đất này nằm trong diện tích 28.800 m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông nội là Âu Văn Trí. Sau đó, ông Trí để lại cho cha mẹ bà quản lý, sử dụng; trên đất có nhiều hoa màu, cây cối.

Cáo trạng lần này xác định, ngày 18/4/2021, bà Vững thuê người đến dọn dẹp, đốn một số cây và cạy một phần lối đi để cắm trụ ranh. Phía gia đình ông Công ra la lối, yêu cầu bà dừng. Vụ việc sau đó được trình báo Công an phường 6. Công an địa phương mời các bên liên quan lập biên bản sự việc.

Ngày hôm sau, con gái ông Công là Hồng Thị Kim Lanh đến Công an phường 6 tố giác hành vi của bà Vững. Sự việc sau đó được chuyển cho Công an TP Cà Mau xử lý. Ngày 21/4/2021, bà Vững tiếp tục chỉ đạo cho xe cuốc san lấp mặt bằng lối đi tại nơi bị tháo dỡ trước đó để cắm trụ bê tông.

Nữ doanh nhân bị cáo buộc chỉ đạo chặt 3 cây dừa, 2 cây sao, đập hư hỏng 2 trụ đá (bê tông), một vách tường, một lối đi dài hơn 57 m. Tổng thiệt hại tài sản được định giá là hơn 35 triệu đồng.

Trước đó, tháng 11/2023, bà Vững bị truy tố với tổng giá trị tài sản bị phá hủy là hơn 23 triệu đồng. Trải qua hai lần xét xử vào tháng 4, 6/2024, tòa trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan, làm rõ thêm những căn cứ xác định giá trị tài sản, giá trị thiệt hại.

Trong những lần ra tòa trước đây và hôm nay, bà Vững đều cho rằng bà nhờ người chặt cây, cạy gạch lót lối đi nằm trên phần đất do ông bà để lại, với mục đích phát quang, dọn dẹp và cắm mốc bảo vệ ranh đất, chứ không có ý định phá hoại tài sản của người khác.

Nói lời sau cùng, bà Vững khóc, bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét lại toàn bộ vụ án để sớm trở lại kinh doanh.

Phần đá tảng bị cạy lên tại hiện trường vụ án. Ảnh:Nguyên Trần

Trước đó, VKSND khu vực 1 cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, bị cáo không có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu và hành vi không còn gây nguy hiểm cho xã hội, nên VKS đề nghị mức án 1-2 năm cải tạo không giam giữ. Những người làm thuê cho bà Vững không bị truy cứu trách nhiệm do không biết nguồn gốc tài sản hư hỏng.

Luật sư Nguyễn Thu Hương, bào chữa cho bà Vững, cho rằng Hội đồng thẩm định giá vi phạm quy trình, không xác định chính xác giá trị tài sản, chỉ dựa vào tài liệu và thông số cơ quan công an cung cấp. Luật sư nhận định việc xác định mỗi cây dừa 700.000 đồng là không có cơ sở, chưa xem xét đặc tính và giá trị khai thác kinh tế, bởi hồ sơ thể hiện cây được trồng trên 40 năm, là loại cây lão, ít ra trái. Tuy nhiên, Hội đồng định giá lại xác định dừa đang cho trái (loại A) là không phù hợp. Đơn vị này cũng không giám định mà khẳng định là cây sao dựa trên lời khai của ông Công; kích thước cây được cho là sai lệch đến 10 lần.

Người bào chữa cho rằng VKS chưa làm rõ ai chặt cây dừa, ai cưa cây sao, ai đập vách tường, cạy lối đi; giá trị tài sản bị thiệt hại và không bị thiệt hại là bao nhiêu; không có bằng chứng trực tiếp khẳng định hành vi hủy hoại tài sản của bị cáo. Theo luật sư, giữa bị cáo và gia đình ông Công phát sinh tranh chấp đất đai từ trước và chưa có kết quả cuối cùng. Sau khi hòa giải không thành, ông Công tự ý xây dựng lối đi trên phần đất đang tranh chấp. "Tranh chấp đất vẫn đang tồn tại và việc bị cáo tin phần đất đó thuộc quyền sử dụng của gia đình mình là niềm tin chủ quan có cơ sở khách quan, không phải động cơ giả tạo nhằm che giấu hành vi phạm tội như cáo buộc", luật sư nói.

Đại diện VKS phản hồi rằng quy trình thẩm định giá đúng quy định. Việc sai lệch đường kính hai cây sao dẫn đến chênh lệch lớn là lỗi đánh máy, nhưng VKS đã căn cứ kết quả giám định lại (đường kính 0,09 m, không phải 0,9 m) để truy tố. Ba cây dừa có đường kính 0,3 m, 0,6 m, 0,36 m; mỗi cây có độ dài khác nhau; chưa có căn cứ xác định chúng là dừa lão, không có giá trị kinh tế. Theo biên bản hiện trường và hình ảnh, hai cây sao và ba cây dừa đều có dấu chặt mới, còn tươi; lá có màu xanh giống nhau, thể hiện chúng bị chặt cùng thời điểm.

Đại diện bị hại khai rằng bà Vững là người chỉ đạo thực hiện các việc như cáo trạng nêu. Các tài sản bị hủy hoại "không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Công" nhưng là phần đất gia đình đang quản lý. Phía bị hại đề nghị HĐXX xử lý theo quy định, buộc bị cáo bồi thường hơn 116 triệu đồng và chi phí thuê xe cuốc nhổ các cọc trên đất gần 12 triệu đồng.

HĐXX sẽ tuyên án vào 15h ngày 3/11.

