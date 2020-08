Nữ công an nhiễm nCoV từng trực chốt ở bệnh viện dã chiến

Đà NẵngNữ "bệnh nhân 944", 36 tuổi, làm việc ở Công an thành phố, trước khi phát hiện nhiễm nCoV đã trực chốt ở Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn và Trung tâm giải trí Helio Center.

Chị sống cùng gia đình ở phường Hoà An, quận Cẩm Lệ. Trong ngày 24/7, chị làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính của công an tại Bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính Đà Nẵng. Khoảng 18h, chị đến quán chay An Lạc trên đường Quang Trung, ghé về trụ sở cơ quan tại 47 Lý Tự Trọng và tiếp xúc với hai đồng nghiệp.

Những ngày sau đó, chị làm việc tại trụ sở Công an Đà Nẵng. Từ 27 đến 31/7, chị xuất hiện triệu chứng khó thở và tức ngực nên chỉ ở tại phòng riêng, về nhà lúc 16h30. Sáng từ 1 đến 9/8, chị thường ghé mua đồ ăn tại lò bánh mì Anh Quân, đường Nguyễn Huy Tưởng. Do khó thở, chị xin phép không đi làm. Ngày 10 và 11/8, chị mua xôi bắp gần lò bánh mì này và đến cơ quan làm việc, có tiếp xúc một số người. Buổi chiều, nữ công an ghé tiệm tạp hoá gần nhà và tiếp xúc 4 người. Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn, ngày 13/8. Ảnh: Nguyễn Đông. Khoảng 6h đến 11h ngày 12/8, chị tham gia trực chốt tại Khu ẩm thực thuộc Trung tâm giải trí Helio Center Đà Nẵng, tiếp xúc 4 người đồng nghiệp tại đây. Khoảng 11h đến 12h cùng ngày, chị chuyển đến trực chốt tại cổng số 5 thuộc Cung thể thao Tiên Sơn (Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn), tiếp xúc 3 người và hai đồng nghiệp đến thay vị trí chốt. 7-8h ngày 13/8, chị đến mua mì lá tại đường Nguyễn Huy Tưởng, mua thuốc tại đường Ông Ích Khiêm. Đến 9h, chị đến làm tại cơ quan làm việc, tiếp xúc với 9 đồng nghiệp. 10h chị được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và sau đó ăn trưa cùng hai đồng nghiệp. Từ 12h đến 18h ngày 13/8, chị tham gia trực chốt tại cổng số 5 Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn, tiếp xúc 12 người. Thời điểm này, các nhân viên y tế đến Bệnh viện Dã chiến tập huấn và diễn tập một số phương án cấp cứu, chưa nhận bệnh nhân Covid-19. Ngày 14/8, chị được xác định nhiễm nCoV, đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trong các ca bệnh tại Đà Năng vừa công bố lịch trình có "bệnh nhân 941", từng tham gia nấu ăn phục vụ phòng chống Covid-19. Chị là giáo viên trường Mầm non Hương Sen, đường Trần Lê, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ. Sáng 1-5/8, nữ giáo viên 28 tuổi sống cùng bố mẹ ở thôn Yến Nê 2, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang; thường đi tập thể dục ở cánh đồng trước nhà, luôn mang khẩu trang và chỉ tiếp xúc với người trong gia đình. Ngày 3/8, chị cùng chị gái nấu xôi tình nguyện mang đến ủng hộ Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang, chỉ đứng ngoài cổng. Hai chị em sau đó mang xôi cho hai người bạn làm việc tại Công an huyện Hoà Vang. Nữ giáo viên đứng ở cổng, gọi các anh công an ra nhận, có chào hỏi nhưng luôn mang khẩu trang. Ngày 6/8, chị tham gia nấu ăn phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại trường Mầm non Hương Sen và có tiếp xúc với khoảng 10 giáo viên. Hôm sau, chị đi chợ Yến Nê, xã Hoà Tiến (huyện Hoà Vang). Ngày 8/8, chị chở bố (56 tuổi) bị sốt đến khám tại Trạm Y tế xã Hòa Tiến. Ông trước đó đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm người thân đã có tiếp xúc với "bệnh nhân 823". Tại đây, hai bố con được hướng dẫn cách tự cách ly tại nhà và đến các cơ sở y tế tuyến quận, huyện, thành phố lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2. Ngày 9/8, chị mang xôi đến cho một chiến sĩ công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) đang trực chốt gần cầu Nguyễn Tri Phương. Hai người khi nói chuyện luôn mang khẩu trang. Cùng ngày, gia đình chị nhận được tin bố là F1 của "bệnh nhân 823". Cả nhà tự cách ly. Đến ngày 11/8, bố chị nhận kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, là "bệnh nhân 872". Sáng 12/8, những người trong gia đình được đưa đi cách ly tập trung và ngày 15/8 chị nhận kết quả mắc Covid-19. Từ ngày 24/7 đến 18h ngày 16/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 344 người mắc Covid-19. Trong đó, 289 bệnh nhân đang điều trị; 20 người tử vong; 43 người xuất viện. Thành phố đã lấy mẫu 125.693 người để xét nghiệm; cách ly y tế và tập trung gần 11.000 người.

Nguyễn Đông