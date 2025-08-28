Nữ chính trị gia 39 tuổi trở thành tân đại sứ Ukraine tại Mỹ

Tổng thống Zelensky thông báo ký sắc lệnh bổ nhiệm bà Olha Stefanishyna, 39 tuổi, làm đại sứ mới của Ukraine tại Mỹ, thay thế bà Oksana Markarova.

"Tôi vừa trao đổi với bà Olha Stefanishyna, tân đại sứ Ukraine tại Mỹ. Các thủ tục đã hoàn tất và tôi đã ký sắc lệnh bổ nhiệm đại sứ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ngày 27/8.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã xác định các nhiệm vụ chính cần thực hiện để nâng cấp hoạt động của đại sứ quán Ukraine tại Washington, cũng như triển khai các thỏa thuận đã đạt được với Mỹ, chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng.

"Theo nhiều khía cạnh, việc đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine phụ thuộc vào mối quan hệ với Mỹ", lãnh đạo Ukraine nói thêm, bày tỏ hy vọng vào những tiến triển nhanh chóng trong quan hệ hai nước.

Bà Olha Stefanishyna tại Kropyvnytskyi hồi tháng 8/2024. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky cũng gửi làm cảm ơn sự đóng góp của bà Oksana Markarova, người đảm nhận chức vụ đại sứ Ukraine tại Mỹ từ tháng 2/2021. Ông đề nghị bà Markarova vẫn làm việc trong chính quyền, nhưng không đề cập về vị trí tiềm năng dành cho bà.

Trang Kyiv Independent dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Zelensky đề cập khả năng thay đại sứ Ukraine tại Mỹ trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump hôm 4/7. Ông Zelensky cho rằng thay đổi này là điều "có lợi cho cả hai bên" và nhiều ứng viên sáng giá đang được xem xét, theo nguồn tin.

Ông Zelensky sau đó xem xét một số ứng viên tiềm năng cho vị trí này, trong đó có bà Stefanishyna cùng Thủ tướng Denys Shmyhal, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko.

Tổng thống Ukraine hồi tháng 7 cho hay Kiev "cần một người mạnh mẽ và liên quan tới nỗ lực tăng cường sức mạnh cho Ukraine thông qua vũ khí, vấn đề quan trọng nhất hiện nay" và cân nhắc bổ nhiệm ông Umerov vào ghế đại sứ tại Mỹ. Hiện chưa rõ lý do ông Zelensky thay đổi quyết định của mình.

Bà Stefanishyna, 39 tuổi, tháng trước được Tổng thống Ukraine bổ nhiệm làm đặc phái viên phụ trách phát triển hợp tác với Mỹ cho tới khi hoàn tất các thủ tục cần thiết để trở thành đại sứ Ukraine tại Mỹ.

Nữ chính trị gia này từng đảm nhận chức phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực hội nhập châu Âu. Bà Stefanishyna được đánh giá là người giữ lửa cho giấc mơ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, AA, Kyiv Post)