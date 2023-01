Nữ chính 'Thằng gù Nhà thờ Đức Bà' qua đời

ItalyGina Lollobrigida - biểu tượng gợi cảm của điện ảnh Italy, nổi tiếng với phim "Thằng gù Nhà thờ Đức Bà" - qua đời ở tuổi 95.

Ngày 16/1, cháu trai Francesco Lollobrigida - hiện là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Italy - xác nhận thông tin trên Twitter, gọi bà là "một trong những ngôi sao sáng nhất của điện ảnh và văn hóa Italy". Theo RAI, Gina mất ở một phòng khám tại Rome. Gia đình không tiết lộ nguyên nhân cái chết.

Minh tinh Gina Lollobrigida trong phim "Thằng gù Nhà thờ Đức Bà". Ảnh: IMDb

Hồi tháng 9/2022, nữ diễn viên bị ngã và phải nhập viện phẫu thuật vì gãy xương đùi. Tuy nhiên, bà sớm bình phục và tiếp tục chiến dịch tranh cử một ghế Thượng viện Italy.

Gina Lollobrigida sinh ra và lớn lên tại Subiaco. Ở tuổi 18, bà bén duyên diễn xuất và xuất hiện tại một số vở kịch tại các sân khấu kịch tại quê nhà. Năm 1950, diễn viên ký hợp đồng bảy năm với ông bầu người Mỹ Howard Hughes. Tuy nhiên, hai người sau đó xảy ra mâu thuẫn khiến Gina không được phép đóng phim tại Mỹ cho tới năm 1959.

Tại thị trường châu Âu, Gina nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất. Tên tuổi của bà gắn liền với vai diễn Esmeralda trong The Hunchback of Notre Dame của đạo diễn Jean Delannoy, ra rạp năm 1956. Một số dự án nổi bật của Gina gồm Beat the Devil (1953), Solomon and Sheba (1959)...

The Hunchback Of Notre Dame 1956 trailer Trailer "The Hunchback Of Notre Dame". Video: IMDb

Thập niên 1970, sự nghiệp diễn xuất của Gina dần xuống dốc. Bà quyết định hạn chế đóng phim và theo đuổi nghề phóng viên. Sau khi giải nghệ, Lollobrigida tập trung theo đuổi sự nghiệp chính trị, tham gia tranh cử các chức vụ trong chính quyền Italy.

Gina Lollobrigida trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 22 năm, từ 1949 đến 1971, với bác sĩ Mirko Skofic. Sau khi ly dị, minh tinh sống cùng con trai duy nhất của hai người.

Phương Mai