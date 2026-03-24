'Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới' từng muốn bỏ bóng đá

AnhNữ tiền đạo 27 tuổi người Thụy Sĩ Alisha Lehmann thừa nhận muốn treo giày vì áp lực dư luận, khi đội bóng của cô đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Lehmann là cầu thủ nữ nổi tiếng bậc nhất thế giới, với tổng cộng 30 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Hình ảnh quyến rũ cùng lối sống năng động giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc ngoài sân cỏ, nhưng cũng kéo theo nhiều định kiến về chuyên môn.

Hai năm trước, Lehmann cùng bạn trai khi đó là Douglas Luiz rời Aston Villa để gia nhập Juventus, tạo nên cặp đôi nhận nhiều chú ý. Đầu năm nay, tiền đạo 27 tuổi trở lại Anh, ký hợp đồng hai năm rưỡi với Leicester City với kỳ vọng tìm lại phong độ.

Alisha Lehmann chụp ảnh ra mắt Leicester ở Anh tháng 1/2026. Ảnh: Instagram/alishalehmann7

Tuy nhiên, màn tái xuất của cô không diễn ra như mong đợi. Leicester thua cả năm trận đầu tiên kể từ khi Lehmann gia nhập, rơi xuống cuối bảng. Ở vòng gần nhất, tiền đạo người Thụy Sĩ ghi bàn đầu tiên sau khi trở lại Anh bằng một cú dứt điểm trong cấm địa, nhưng đội bóng của cô vẫn thua ngược 1-2 trước chính Aston Villa. Sau 17 trận, Leicester đứng chót bảng với chín điểm, kém nhóm an toàn ba điểm và đối mặt nguy cơ lớn phải xuống hạng.

Bên cạnh kết quả đáng thất vọng trên sân, Lehmann còn chịu áp lực nặng nề từ mạng xã hội. Cô thường xuyên bị chỉ trích là "ngôi sao Instagram", dành nhiều thời gian cho việc đăng tải hình ảnh cá nhân hơn là tập luyện. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng cô không thể hiện đúng hình ảnh của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Lehmann bác bỏ những nhận xét này. Cô khẳng định luôn duy trì cường độ tập luyện cao và sẵn sàng tập thêm nếu chưa đạt yêu cầu. "Mọi người nghĩ tôi về nhà chỉ để quay video, điều đó hoàn toàn sai. Tôi rất nghiêm túc với bóng đá", cô nói.

Lehmann cho biết những bình luận tiêu cực từng ảnh hưởng lớn đến tâm lý, đặc biệt trong giai đoạn đầu sự nghiệp. "Khi còn trẻ, tôi thực sự bị tổn thương bởi những lời công kích. Tôi đã khóc và nói với mẹ rằng không muốn chơi bóng nữa", tiền đạo 27 tuổi tiết lộ. "Tôi luôn tuân thủ chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt, từ nghỉ ngơi đến tránh các yếu tố có thể ảnh hưởng phong độ trước mỗi trận đấu".

Dù vậy, việc phải liên tục chứng minh năng lực trong khi đội bóng sa sút khiến áp lực ngày càng lớn. Hình ảnh một cầu thủ vừa là ngôi sao mạng xã hội, vừa phải gánh kỳ vọng chuyên môn khiến Lehmann trở thành tâm điểm tranh cãi.

Trái ngược với khó khăn trên sân cỏ, đời sống cá nhân của Lehmann có phần ổn định hơn. Sau khi chia tay Douglas Luiz năm 2025, cô được cho là đang hẹn hò với ngôi sao truyền hình thực tế Montrezl MacKenzie.

Alisha Lehmann sinh ngày 21/1/1999 tại Thụy Sĩ, được truyền thông châu Âu đặt biệt danh "cầu thủ quyến rũ nhất thế giới". Cô đã ghi 10 bàn trong 65 trận khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ.

Hoàng An (theo 163)