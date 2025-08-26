Nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới sang Mỹ thi đấu

MỹSau nửa năm khoác áo CLB Bồ Đào Nha Damianese, nữ cầu thủ Croatia, Ana Maria Markovic chuyển sang Mỹ để chơi bóng cùng em gái Kiki.

Markovic gia nhập Brooklyn FC, đội bóng chuẩn bị bước vào mùa giải thứ hai tại USL Super League - giải đấu mới thành lập và được xem ngang hàng với NWSL (National Women’s Soccer League) về vị thế cao nhất của bóng đá nữ Mỹ.

Ana Maria Markovic ra mắt Brooklyn FC tại USL Super League. Ảnh: Brooklyn FC

Trong khi NWSL ra đời từ năm 2012 và thu hút nhiều ngôi sao nữ hàng đầu thế giới, USL Super League là giải đấu mới, hướng tới cạnh tranh trực tiếp, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các CLB và cầu thủ nữ phát triển trong bối cảnh bóng đá nữ Mỹ ngày càng chuyên nghiệp.

Markovic cập bến Brooklyn FC từ Damianese - nơi cô thi đấu sau khi hủy hợp đồng với Braga hồi đầu năm. Trong khi đó, Kiki chuyển đến từ FC Rapperswil‑Jona thuộc giải Swiss Women’s Super League (giải bóng đá nữ hạng cao nhất tại Thụy Sĩ).

Markovic xem việc chuyển đến Mỹ thi đấu sau khi dành toàn bộ sự nghiệp ở châu Âu là bước tiến thú vị, và việc làm đồng đội với em gái càng làm mọi thứ trở nên đặc biệt.

Ana Maria Markovic sẽ thi đấu cùng em gái Kiki. Ảnh: Brooklyn FC

"Hy vọng chúng tôi sẽ cùng nhau tạo dấu ấn trên sân", nữ cầu thủ 25 tuổi bày tỏ. "Tôi đã thi đấu ở nhiều nơi tuyệt vời, nhưng tôi đã cảm nhận được năng lượng đặc biệt từ CLB và thành phố này".

Kiki chia sẻ tương tự: "Chúng tôi đã tập luyện và thi đấu cùng nhau cả đời, và được đứng cạnh nhau ở Brooklyn là giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi háo hức cống hiến cho đội bóng, kết nối với người hâm mộ và đóng góp tất cả những gì có thể cho mùa giải thứ hai của CLB".

Markovic có mẹ là người Croatia, và chào đời ra tại Split - thành phố lớn thứ hai của Croatia. Cô cùng gia đình chuyển đến Thụy Sĩ khi 12 tuổi, và bắt đầu chơi bóng ở đây từ năm 14 tuổi. Markovic từng thi đấu cho FC Zurich, Grasshoppers, Braga, Damaiense trước khi chuyển đến Brooklyn FC.

Được mệnh danh là cầu thủ xinh đẹp nhất thế giới, Markovic muốn được người hâm mộ chú ý đến vì chuyên môn thay vì ngoại hình. Nữ cầu thủ 25 tuổi cũng tiết lộ học hỏi phong cách tập luyện và thi đấu của đồng nghiệp Cristiano Ronaldo, trong cuộc phỏng vấn năm 2022.

Markovic và Kiki đều đã khoác áo đội tuyển Croatia. Ngoài sân cỏ, Markovic là ngôi sao mạng xã hội với 3 triệu người theo dõi trên Instagram, nơi cô chia sẻ các khoảnh khắc đời thường lẫn bóng đá. Kiki có gần 19.000 người theo dõi và cũng thường xuyên chia sẻ cập nhật cho người hâm mộ.

Hai chị em còn đồng sáng lập thương hiệu RELOADZ, một loại nước protein thuần chay của Thụy Sĩ.

Hồng Duy (theo The Sun)