Nữ cầu thủ bóng rổ Mỹ gây sốt trước mùa WNBA 2026

MỹCameron Brink, cầu thủ của Los Angeles Sparks, gây chú ý khi đăng loạt ảnh diện bikini khoe vóc dáng săn chắc, trong thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trước thềm mùa giải 2026.

Trên trang cá nhân Instagram, cầu thủ 24 tuổi đăng loạt ảnh trong kỳ nghỉ, kèm dòng chú thích: "Tôi nhớ Los Angeles".

Trong một số hình ảnh, Brink thư giãn bên hồ bơi tại nhà riêng với bộ bikini hai mảnh màu xanh nổi bật, đội mũ lưỡi trai để tránh nắng. Ở một đoạn video khác, cô xuất hiện trên bãi biển trong bộ đồ bơi màu cam bắt mắt.

Ngôi sao của Los Angeles Sparks cũng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi ăn tối, nấu nướng, làm bánh và tụ họp cùng bạn bè. Ngoài ra, còn có ảnh chụp cùng vị hôn phu Ben Felter, tay cầm bó hoa hồng đỏ lớn.

Brink đang chuẩn bị bước vào mùa giải thứ ba cùng Los Angeles Sparks, sau khi được chọn ở vị trí số 2 tại kỳ tuyển chọn tân binh WNBA 2024. Mùa giải WNBA 2026 dự kiến khởi tranh ngày 8/5, sau khi ban tổ chức và công đoàn cầu thủ đạt thỏa thuận mới về hợp đồng lao động tập thể.

Thỏa thuận này được kỳ vọng giúp tăng mạnh thu nhập cho các ngôi sao, thậm chí lần đầu xuất hiện những cầu thủ nhận mức lương triệu USD - cao gấp nhiều lần so với trước.

Trong hai tháng tới, giải đấu sẽ gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị, bao gồm kỳ tuyển chọn mở rộng cho hai đội mới tại Toronto và Portland, cũng như đàm phán với hơn 80% cầu thủ đang là cầu thủ tự do. Giai đoạn tiền mùa giải dự kiến bắt đầu từ ngày 19/4.

Cameron Brink ném bóng trong trận Los Angeles Sparks gặp Las Vegas tại WNBA ngày 9/6/2024. Ảnh: AP

Trước đó, Brink cũng gây chú ý khi xuất hiện trong dự án biên tập "The Strength Issue" do hai thương hiệu Aveeno và TOGETHXR hợp tác thực hiện, nhằm tái định nghĩa khái niệm sức mạnh trong thể thao nữ.

Trong bộ ảnh, cô diện váy đen ngắn kết hợp boots cao gót, vừa dẫn bóng vừa tạo dáng, thể hiện hình ảnh mạnh mẽ nhưng vẫn nữ tính. Brink cho biết sức mạnh của cô đến từ "sự điềm tĩnh, niềm tin và lòng tự trọng", đồng thời khẳng định nữ tính không làm giảm sự tập trung trong thi đấu.

"Tôi thường bị nghi ngờ về sự tập trung khi thể hiện nét nữ tính", VĐV sinh năm 2001 chia sẻ.

Sự nghiệp của Brink từng gặp khó khi cô dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) trong mùa tân binh 2024, khiến phải nghỉ hết mùa. Tuy nhiên, cô đã trở lại ấn tượng ở mùa 2025 với trung bình 5,1 điểm và 4,3 rebounds mỗi trận.

Phong cách đời thường của Cameron Brink

Brink cũng được đánh giá là một trong những cầu thủ bóng rổ nữ ở đại học có thu nhập cao nhất nhờ các hợp đồng liên quan đến tên tuổi, hình ảnh và thương hiệu cá nhân (NIL). Năm 2023, cô ký hợp đồng với Chegg trong chiến dịch hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho sinh viên, lấy cảm hứng từ chính những khó khăn về lo âu mà cô từng trải qua. Cùng năm, Brink trở thành nữ cầu thủ bóng rổ đầu tiên ký hợp đồng với New Balance. Cô cũng có các hợp đồng hợp tác với Urban Outfitters và Netflix.

Năm 2025, cô còn ra mắt podcast mang tên Straight to Cam, cùng đồng dẫn Sydel Curry - em gái của ngôi sao NBA Stephen Curry.

Hồng Duy (theo Daily Mail)