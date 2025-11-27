Nữ cầu thủ bóng chuyền thoát chết thần kỳ ở Brazil

BrazilJulia Azevedo, 28 tuổi, bị cướp tấn công bằng súng, nhưng không nguy hiểm tính mạng nhờ viên đạn đi cách cột sống 1 mm.

Julia bị cướp khi ngồi trên xe cùng bố hôm 23/11 tại Rio De Janeiro. Một tên cướp đã nổ súng vào lưng nữ cầu thủ của CLB Tijuca.

Viên đạn đi cách cột sống một mm và bàng quang một cm, nhưng không xuyên qua bất kỳ nội tạng nào. Nếu đạn trúng cột sống, Julia tối thiểu cũng bị liệt, thậm chí mất mạng.

Julia từng thi đấu 14 năm ở Brazil và nước ngoài. Ảnh: Instagram

"Tôi đã được tái sinh", Julia viết trên Instagram sau ca phẫu thuật. "Câu chuyện có thể đã rất khác. Tôi cần nghỉ một thời gian ngắn để hồi phục. Tôi sẽ ổn và trở lại mạnh mẽ".

Cha của Julia, Marcos cũng suýt bị bắn trúng đầu. Sau khi thoát hiểm gang tấc, ông bình tĩnh lái xe đưa con gái đến bệnh viện.

"Cảm ơn Chúa vì gia đình chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau", Marcos viết. "Những gì mà chúng tôi đã trải qua thật điên rồ. Việc chứng kiến con bị bắn, đưa đến bệnh viện, cầu nguyện, đi cùng con trong quá trình cấp cứu và chứng kiến sự bối rối của bác sĩ trước đường đi của viên đạn khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi biết ơn các bác sĩ và cảnh sát vì lòng tốt và sự chăm sóc tận tình".

Julia bắt đầu chơi bóng chuyền chuyên nghiệp tại CLB Tijuca, Brazil năm 2011. Sau đó, nữ cầu thủ 28 tuổi tới Mỹ và châu Âu chơi cho tám CLB khác nhau.

Năm 2025, cô trở lại khoác áo Tijuca - nơi cha cô là Phó chủ tịch.

Thanh Quý (theo Sun, Instagram)