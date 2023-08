Nữ cảnh sát và đồng đội 'quên nghỉ' để phục vụ người dân

TP HCMThượng úy Trần Thị Ngọc Mai trong chiến dịch thu thập dữ liệu dân cư, đã cùng đồng đội không quản ngày đêm hỗ trợ người dân.

Gương mặt sáng, nụ cười hiền, Ngọc Mai (cán bộ Công an phường 2, quận Tân Bình) là một trong 20 người được vinh danh tại chương trình Gương sáng phố phường do báo Công an TP HCM phối hợp nhiều đơn vị tổ chức, ngày 19/8.

Thượng úy Mai được nhắc đến như một "bông hoa tỏa sáng" của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Cô được đánh giá là giỏi nghề, tận tụy phục vụ trong công tác tiếp dân, đăng ký, quản lý cư trú và nhận được nhiều cảm mến của người dân địa phương.

Thượng úy Trần Thị Ngọc Mai, tại buổi vinh danh sáng 19/8. Ảnh: Quốc Thắng

Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, năm 2018 thượng úy Mai về làm cán bộ tiếp dân tại phường 2, quận Tân Bình. Việc thay đổi mạnh trong công tác quản lý dân cư, bỏ hộ khẩu giấy và triển khai Luật Cư trú năm 2020, đặc biệt là Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử... đòi hỏi mỗi cảnh sát quản lý hành chính phải có nhiều phẩm chất.

Nói về khó khăn trong thời gian qua, thượng úy Mai nhớ nhất thời điểm cả nước "90 ngày đêm thần tốc" hoàn thành các chỉ tiêu. Đây là cao điểm làm sạch dữ liệu nên Mai và các đồng đội không kể ngày đêm quay cuồng với công việc, nhất là trong bối cảnh đường truyền không được liên tục.

"Mấy anh chị em chia sẻ với nhau, động viên nhau làm, cố gắng vượt qua giai đoạn này. Nếu mình không làm được trong giờ hành chính thì cố gắng làm ngoài giờ để có thể nuôi sống dữ liệu, đảm bảo dữ liệu của nhân dân đúng, đủ, sạch", Ngọc Mai kể.

Phường 2 quận Tân Bình là địa bàn rộng lớn, có Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách tham quan du lịch và lưu trú. Đây cũng là khu vực có nhiều người nước ngoài cư trú, làm ăn nên khối lượng công việc của Công an phường là đặc biệt lớn, nặng nề. Với phương châm "hết việc chứ không hết giờ", thượng úy Mai và đồng đội bắt đầu làm việc từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya.

Ngọc Mai cho biết, do tính chất đặc thù của địa bàn, nhu cầu liên quan đến cấp giấy lý lịch tư pháp, gia hạn visa, cấp giấy phép lao động... của người dân là khá lớn. May mắn rành tiếng Anh, cô giao tiếp khá thoải mái với người nước ngoài, dễ nắm bắt được nhu cầu của họ nên giải quyết công việc nhanh.