Ứng Vĩ Mẫn, 26 tuổi, cảnh sát thành phố Ninh Ba, gây sốt mạng xã hội Trung Quốc với ngoại hình xinh đẹp cùng tài thiện xạ.

Ứng Vĩ Mẫn, nữ cảnh sát quận Hải Thục, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, trở nên nổi tiếng sau khi video buổi huấn luyện bắn súng của cô được chia sẻ trên mạng xã hội vào giữa tháng 8. Trong video, Ứng điềm tĩnh thực hiện hàng loạt thao tác lắp ráp súng, rút súng, nạp đạn, ngắm bắn và khai hỏa.

Hình ảnh trên bia cho thấy các phát bắn của cảnh sát Ứng đều trúng vòng 10, với độ chụm rất cao. "Động tác mượt mà như nước chảy mây trôi", một người dùng mạng bình luận.

"Càng ngắm càng thấy đẹp, tôi xem đi xem lại vài chục lần không chán", một người khác bày tỏ.

Nữ cảnh sát Trung Quốc gây sốt với tài thiện xạ 10 phát trúng 10 Ứng Vĩ Mẫn khoe tài thiện xạ. Video: Facebook/People's Daily

Từ nhỏ, Ứng đã đặt mục tiêu trở thành cảnh sát. Cô đỗ Học viện Cảnh sát Chiết Giang, chuyên ngành chỉ huy và chiến thuật, năm 2017. Sau khi tốt nghiệp năm 2021, Ứng đăng ký tham gia đội hình sự, rèn luyện năng lực điều tra, bắt giữ và xử lý vụ án.

Cô thể hiện năng lực qua nhiều vụ án lớn, như khống chế nghi phạm và bảo toàn bằng chứng trên máy tính trong một vụ về thương mại điện tử xuyên biên giới vào tháng 3/2023. Một năm sau, cô cùng đồng nghiệp phá hàng loạt vụ trộm, bắt toàn bộ băng nhóm tội phạm và thu hồi hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Tháng 10/2024, từ kinh nghiệm điều tra các vụ lừa đảo, cô góp ý cho một kịch bản và đóng vai chính trong loạt phim ngắn để nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống lừa đảo.

"Kiến thức chống lừa đảo đã đi vào đầu óc tôi một cách dễ dàng", một người nhận xét sau khi xem video của sĩ quan Ứng.

Ứng cho hay cô chưa có bạn trai, dù gia đình nhiều lần thúc giục. Cô tập trung phát triển sự nghiệp, mỗi tuần chỉ nghỉ ngơi một ngày ở nhà.

"Cảm ơn công chúng và người dùng mạng đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi. Điều đó thúc đẩy tôi giữ vững đam mê, làm việc siêng năng và làm tốt hơn nữa công việc của mình", cô nói.

Hồng Hạnh (Theo People's Daily)