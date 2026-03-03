Nữ cảnh sát sa ngã và cái bẫy 'giả chết' của FBI

MỹXúi giục người tình thuê sát thủ diệt trừ chồng cũ, Valerie Cincinelli không ngờ bị ông này lén tố cáo và rơi vào chiến dịch 'bẫy ngược' của FBI.

Nữ cảnh sát Valerie Cincinelli lần đầu gặp John DiRubba, ông bố đơn thân ở New York, vào năm 2017 khi cuộc hôn nhân của cô với Isaiah Carvalho đang rạn nứt.

Bất chấp chênh lệch tuổi tác - John hơn 50 tuổi còn Valerie mới ngoài 30 - cả hai bắt đầu mối quan hệ vụng trộm với những cuộc gặp gỡ bí mật tại khách sạn. Dần dần, cặp tình nhân mong mỏi được xây dựng gia đình bên nhau.

Valerie giới thiệu John với hai con dưới bí danh "Mary" phòng trường hợp cha các con nghe được. Cô cũng đã gặp con gái 14 tuổi của John. Tuy nhiên, Valerie vẫn cố giấu giếm thật kỹ vì "rất sợ chồng". Cô kể với người tình rằng Isaiah là kẻ vũ phu, thường xuyên lăng mạ vợ, lúc nào cũng dán mắt vào trò chơi điện tử và không để ý đến bọn trẻ.

Valerie Cincinelli công tác tại Sở Cảnh sát New York từ năm 2007. Ảnh: NYP

Một ngày, John lái xe đến nhà Valerie và ngạc nhiên khi thấy ôtô của Isaiah đậu trong sân. Qua điện thoại, Valerie bảo John đậu xe cách đó một dãy nhà và "xem kịch". Sau đó, John thấy một chiếc xe cảnh sát dừng trước nhà rồi Isaiah bị còng tay dẫn đi với cáo buộc tát vào tay vợ khiến điện thoại rơi xuống đất.

Isaiah nhận tội gây rối trật tự và chuyển ra khỏi nhà, dù trước đó luôn phủ nhận các cáo buộc bạo hành. Isaiah nghi ngờ vợ ngoại tình, nhưng gia đình cho biết anh không muốn ly hôn.

'Tôi sẽ bắn vỡ đầu anh'

Mối quan hệ giữa Valerie và John vẫn gắn bó, nhưng giữa họ cũng có vấn đề: Valerie dường như không ưa con gái của John. "Cô ấy thường nói những câu như 'Sao anh lại đưa con gái đến trung tâm thương mại mua đồ cho nó mà không mua đồ cho em và các con em?'. Lúc đó tôi không biết phải phản ứng thế nào", John kể lại.

John nhận xét tâm trạng Valerie thay đổi thất thường "như tàu lượn siêu tốc", khi vui vẻ thì rất tuyệt vời, nhưng ngay hôm sau lại có thể biến thành một người khác.

Sau gần một năm bên nhau, một ngày, John nhận được tin nhắn từ con gái. Khi Valerie hỏi đang nhắn tin cho ai, John nói dối đó là thông báo email để tránh tranh cãi. Nhưng Valerie rút súng ra, chĩa thẳng vào mặt John và nói: "Nếu anh còn dám nói dối tôi nữa, tôi sẽ bắn vỡ đầu anh".

John báo cáo vụ việc cho cảnh sát, khiến Valerie bị tịch thu súng và bị điều chuyển công việc trong quá trình điều tra. Lúc này, Valerie đã mất cả hai người đàn ông: John chấm dứt mối quan hệ và Isaiah đang bắt đầu thủ tục ly hôn.

Bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi, John liên lạc với Isaiah để thú nhận chuyện ngoại tình và xin lỗi. Khi gặp nhau tại một nhà hàng, John mới biết được rằng Isaiah không phải là con quái vật như Valerie mô tả, anh chỉ không muốn ly hôn để giữ gìn gia đình.

Tháng 3/2018, John cắt đứt với Valerie và xin lệnh cấm tiếp xúc sau khi cô liên tục gọi điện. Khi Valerie vi phạm lệnh cấm, John báo cảnh sát bắt cô với cáo buộc hình sự. Nhưng khi nhìn vào mắt tình cũ trong phòng xử án, ông lại mềm lòng và nói với thẩm phán rằng đã nói dối trước tòa. Các cáo buộc chống lại Valerie được bãi bỏ.

Âm mưu và cái bẫy

Năm 2018, Valerie và John quay lại với nhau và sống cùng con trai riêng của Valerie, nhưng cô vẫn từ chối chấp nhận con gái của bạn trai. Để chiều lòng bạn gái, John sắp xếp cho con sống với bạn, thuê thợ xăm chuyên nghiệp để che đi hình xăm tên con gái.

Trong khi đó, vụ ly hôn giữa Valerie và Isaiah ngày càng căng thẳng do tranh chấp quyền nuôi con. Nữ cảnh sát tìm ra giải pháp chấm dứt rắc rối khi nói với bạn trai: "Chúng ta phải tống khứ hắn... có lẽ anh biết ai đó có thể làm giúp việc này". Tuy nhiên, theo John, Valerie còn muốn diệt trừ cả con gái John để hai người chỉ cần nuôi dạy các con của cô.

John nói rằng chưa bao giờ nghĩ đến việc giết con gái hay Isaiah, nhưng để xoa dịu cảm xúc của Valerie, ông giả vờ quen biết một sát thủ có thể thực hiện cả hai vụ ám sát với giá 7.000 USD. Sau đó, Valerie đã rút tiền từ ngân hàng.

Đối với John, đó là giọt nước tràn ly. Ông đã tố cáo Valerie với FBI và đồng ý trở thành người cung cấp thông tin cho cơ quan này.

FBI yêu cầu John bí mật ghi âm các cuộc trò chuyện với Valerie để xác minh lời khai. Với "màn trình diễn đáng đoạt giải Oscar", John phối hợp với kế hoạch của Valerie, thậm chí còn xăm hình "Cho đến chết" giống nhau.

Trong các đoạn ghi âm, Valerie đề nghị sát thủ dàn dựng một vụ cướp bất thành cho Isaiah và một vụ tai nạn xe hơi cho con gái tuổi teen của John. Sau đó, FBI đã dàn dựng vụ "giết người" với sự giúp đỡ của chính Isaiah.

FBI dựng hiện trường giả với sự giúp đỡ của Isaiah Carvalho. Ảnh: Inside Edition

Trong chiến dịch gài bẫy, cảnh sát tạo hiện trường giả như thể Isaiah bị bắn trong xe tại một bến du thuyền và chụp ảnh lại. Sau đó, các thám tử đến nhà Valerie, John cũng có mặt vào thời điểm đó, để thông báo "Isaiah bị sát hại".

"Các người đang đùa tôi đấy à? Đây không thể là sự thật", Valerie nức nở đầy đau khổ trong đoạn video được ghi lại bằng camera gắn trên người cảnh sát.

Sau khi lực lượng chức năng rời đi, Valerie thảo luận với John về bằng chứng ngoại phạm và cách tiêu hủy chứng cứ, những cuộc trò chuyện này được ghi âm bằng thiết bị giấu kín của John. Quan trọng nhất là bức ảnh Isaiah "đã chết" mà "sát thủ" (FBI đóng giả) gửi cho John để chứng minh nhiệm vụ hoàn thành.

Đó là lúc FBI ập vào nhà bắt giữ Valerie.

Những lập luận đổ lỗi

Tháng 5/2019, Valerie bị buộc tội với hai tội danh thuê giết người và một tội danh cản trở công lý. Cô phủ nhận mọi cáo buộc.

"Tôi sẽ được tuyên trắng án, vì tôi không làm điều đó", Valerie nói với truyền thông khi đang bị còng tay. Valerie đã từ chức khỏi Sở Cảnh sát New York sau 12 năm phục vụ.

Luật sư bào chữa của Valerie đổ lỗi cho John, cáo buộc ông ta đã kích thích bạn gái đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi trong các đoạn ghi âm của FBI. Luật sư lập luận rằng Valerie chỉ đang ảo tưởng về việc giết chồng cũ và con gái John, chưa bao giờ tin rằng chúng sẽ trở thành hiện thực. Ông nói thêm rằng Valerie trở nên "mất kiểm soát", một phần là do loại thuốc mà cô đã dùng sau ca phẫu thuật vai.

Theo luật sư, bên công tố thiếu bằng chứng buộc tội vì tiền chưa bao giờ được trao đổi để thuê sát thủ. 7.000 USD mà John nói là tiền trả cho sát thủ thực chất là khoản Valerie cho bạn trai vay để đầu tư vào vàng.

Valerie Cincinelli bị áp giải rời tòa án ở New York, năm 2021. Ảnh: NYP

Tháng 4/2021, Valerie thỏa thuận nhận tội với công tố viên, các cáo buộc thuê giết người được bãi bỏ. Cô nhận tội cản trở công lý và bị kết án bốn năm tù.

Tại phiên tòa tuyên án vào tháng 10/2021, Valerie xin lỗi: "Tôi không thể tin rằng mình lại để bản thân rơi vào vực tối như vậy". Sau khi chấp hành xong án phạt, Valerie được thả vào tháng 10/2022.

Isaiah tỏ lòng biết ơn vì John đã liên lạc với FBI: "Nếu anh ấy không làm vậy, ai biết được liệu tôi có còn sống đến ngày hôm nay không?".

Tuệ Anh (theo Oxygen, ABC7ny)