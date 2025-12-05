Nữ cảnh sát bị sa thải vì quấy rối tình dục đồng nghiệp

WalesCảnh sát Pamela Pritchard, 29 tuổi, bị đuổi khỏi ngành vĩnh viễn sau đêm tiệc say bí tỉ rồi quấy rối tình dục nhiều đồng nghiệp cả nam và nữ.

Ngày 5/12, Pamela Pritchard nhận quyết định sa thải sau phiên điều trần kéo dài bốn ngày về hành vi sai trái ở North Wales. Hội đồng cho rằng tất cả cáo buộc chống lại Pamela đều được chứng minh và cô đã vi phạm các tiêu chuẩn hành xử của lực lượng.

Pamela gia nhập Sở Cảnh sát North Wales vào năm 2023 sau thời gian làm quản giáo. Chỉ 9 tháng sau, cô đã bị đình chỉ công tác khi vẫn đang trong thời gian thử việc.

Pamela thừa nhận hành vi say xỉn là không phù hợp, nhưng phủ nhận đó là hành vi sai trái nghiêm trọng. Trước đó, cô trình bày tại phiên điều trần rằng "rất xấu hổ" khi xem video sự việc và chỉ còn nhớ chút ít về những gì đã xảy ra tại bữa tiệc ngày 29/3/2024.

Theo hồ sơ, Pamela là một trong số rất nhiều cảnh sát tham dự bữa tiệc chia tay của đồng nghiệp vào hôm đó. Một nam cảnh sát khai tại phiên điều trần ngày 1/12 rằng khi đang ngồi ở quầy bar, Pamela bất ngờ tóm lấy vùng kín của anh từ phía sau. Lát sau, cô lặp lại hành vi quấy rối này, rồi ngồi lên đầu gối anh, vòng tay qua cổ và hôn môi.

"Điều đó không phù hợp, đó là nơi công cộng. Hành vi của cô ấy ngày càng trở nên không thể chấp nhận được. Tôi chưa bao giờ cho phép cô ấy làm như vậy, khi đó tôi đã có bạn gái", nam cảnh sát nói.

Một nữ cảnh sát cho biết bị Pamela sàm sỡ vòng một.

Phiên điều trần còn chiếu đoạn camera giám sát từ câu lạc bộ cho thấy Pamela đang lắc hông trên sàn nhảy với loạt động tác gợi cảm, cố hôn một thanh tra và tán tỉnh một nam đồng nghiệp khác.

Sau đêm tiệc, Pamela đã bị thẩm vấn nhưng không bị cáo buộc tội danh nào. Cô bị đình chỉ công tác vì đồng nghiệp khiếu nại.

Pamela Pritchard muốn theo đuổi "giấc mơ cảnh sát" nhưng bị sa thải chỉ sau 9 tháng. Ảnh: WNS

Trước hội đồng, Pamela xin lỗi các đồng nghiệp, nói "chưa bao giờ hành động như thế trước đây". Cô bật khóc vì đã khiến đơn vị và gia đình thất vọng.

Chủ tịch hội đồng, Trợ lý cảnh sát trưởng Chris Allsop, cho biết các hành vi của Pamela đã vi phạm tiêu chuẩn ở mức độ từ trung bình đến cao, có thể coi là hành vi sai trái nghiêm trọng đáng bị sa thải.

Luật sư của Pamela lập luận rằng cô nên được phép giữ công việc cảnh sát vì hành vi sai trái chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, không có nguy cơ tái diễn.

Tuy nhiên, Phó cảnh sát trưởng Nigel Harrison của Sở Cảnh sát North Wales cho biết hành vi của Pamela "không đáp ứng được tiêu chuẩn mà chúng tôi mong đợi ở các sĩ quan cảnh sát", có nguy cơ gây tổn hại đến danh tiếng của lực lượng.

Pamela sẽ không được phục vụ trong bất kỳ lực lượng thực thi pháp luật nào khác của Vương quốc Anh.

Tuệ Anh (theo BBC, The Sun)