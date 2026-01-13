Nữ cảnh sát bị điều tra vì lộ tài khoản đăng ảnh khiêu dâm

MỹTân binh cảnh sát Dannah Battino, 28 tuổi, bị Cục Nội vụ của Sở cảnh sát New York (NYPD) điều tra vì đăng hàng chục ảnh khoe thân tục tĩu lên tài khoản OnlyFans.

Dannah Battino từng làm kỹ thuật viên y tế khẩn cấp cho Sở Cứu hỏa New York (FDNY), đang thử việc hai năm theo quy định dành cho cảnh sát mới ở NYPD. Cô gia nhập ngành vào tháng 4/2025, công tác tại đồn cảnh sát ở khu Elmhurst, quận Queens.

Sau khi bị phát hiện đăng hàng chục bức ảnh khêu gợi, Dannah nhận nhiều chỉ trích từ đồng nghiệp, yêu cầu cô phải bị sa thải ngay lập tức.

"Không có chỗ cho hành vi như vậy trong sở này. Chúng tôi là lực lượng bán quân sự và phải có một số tiêu chuẩn nhất định để trở thành sĩ quan cảnh sát", một nguồn tin từ NYPD cho biết.

Dannah đã xóa trang cá nhân sau khi các bức ảnh bắt đầu lan truyền trong lực lượng cảnh sát.

Dannah Battino trong bộ đồng phục NYPD và khi tạo dáng khêu gợi. Ảnh: Facebook/Fapeza

Nữ cảnh sát này được cho là đã tạo tài khoản OnlyFans trước khi gia nhập NYPD. Một số người mẫu OnlyFans kiếm được hàng nghìn USD mỗi tuần thông qua các gói đăng ký do người dùng trả phí để truy cập trang web. Các người mẫu cũng có thể kiếm tiền thông qua các buổi tương tác trực tiếp và nhận tiền boa.

Trong khi đó, mức lương khởi điểm cho một cảnh sát tân binh của NYPD là 60.884 USD/năm. Những người ứng tuyển vào lực lượng này phải điền vào mẫu đơn khai báo tất cả các nguồn thu nhập.

Hiện chưa rõ Dannah đã kiếm được bao nhiêu tiền trên nền tảng OnlyFans. Việc không tiết lộ tất cả các nguồn thu nhập đủ để chấm dứt hợp đồng.

Nhiều ý kiến thắc mắc tại sao nội dung khiêu dâm lại không được phát hiện trong quá trình kiểm tra hồ sơ ứng viên của NYPD - vốn bao gồm việc kiểm tra lý lịch và mạng xã hội rất kỹ lưỡng. "Nếu chúng tôi tìm thấy, tại sao các điều tra viên lại không tìm thấy? Cô ta đáng lẽ phải bị loại ngay vì điều đó", một cảnh sát NYPD chia sẻ.

Đang trong thời gian thử việc, Dannah cũng có thể bị sa thải vì có hành vi phơi bày thân thể không đứng đắn, không phù hợp với tư cách một sĩ quan.

Dannah Battino chụp ảnh trong phòng tập gym. Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, Công đoàn cảnh sát bảo vệ Dannah, nhấn mạnh rằng cô không vi phạm pháp luật. Theo đơn vị này, nếu Dannah không làm điều gì bất hợp pháp hay ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ, thì đó chỉ là chuyện cá nhân và thông tin riêng tư của cô không nên bị phơi bày trước công chúng.

Phía NYPD cho biết hành vi của Dannah đang được "xem xét nội bộ".

Vào năm 2022, một nữ cảnh sát tân binh ở Detroit bị đình chỉ công tác, sau đó đã từ chức vì bị điều tra tài khoản OnlyFans có nội dung khiêu dâm.

Tuệ Anh (theo Nypost)