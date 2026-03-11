Nữ cảnh sát Anh vu cáo đồng nghiệp tấn công tình dục

Lauren Evans, 34 tuổi, nói dối bị nam đồng nghiệp chặn xe và tấn công tình dục chỉ vì đi làm muộn, giờ phải trả giá bằng án tù và bị loại khỏi ngành.

Lauren Evans bị tuyên án 12 tháng tù vào ngày 2/3 sau khi bị kết tội cản trở công lý tại Tòa Đại hình Southwark vào tháng 12/2025. Thẩm phán cho biết lời nói dối của Lauren có liên quan đến việc đi làm muộn.

Theo hồ sơ, tháng 3/2023, Lauren trình báo bị tấn công tình dục trong vụ chặn xe để kiểm tra của một sĩ quan mặc thường phục lái xe cảnh sát không gắn logo và đèn. Cô nói tên kẻ tấn công mình là "Watson".

Alex Watson, sĩ quan có 30 năm công tác tại Sở Cảnh sát Thủ đô, đã bị bắt vào ngày hôm sau trước mặt vợ con, dù chưa từng gặp Lauren. Nguyên nhân do Alex tình cờ lái một chiếc xe cảnh sát không gắn logo trong khu vực mà Lauren khai bị tấn công.

Alex bị còng tay dẫn đi và bị tạm giữ 23 giờ trước khi các thám tử phát hiện "cảnh sát Lauren Evans chưa từng bị chặn xe, khám xét hay bị tấn công tình dục". Trong tuyên bố sau đó, Alex nói đã bị đối xử như một tội phạm bạo lực vì cáo buộc bịa đặt này.

Thời điểm đó, Lauren cũng đang công tác tại Sở Cảnh sát Thủ đô. Báo cáo từ điều tra viên cho biết khoảng 30 thám tử đã mất tổng cộng 1.500 giờ xử lý vụ việc.

Lauren Evans. Ảnh: Metropolitan Police

Phiên điều trần về hành vi sai phạm được tổ chức vào tháng 1 kết luận rằng Lauren "hoàn toàn có lỗi về hành vi của mình" và bị sa thải ngay lập tức. Cô cũng bị đưa vào danh sách cấm làm việc trong ngành cảnh sát.

Trưởng thanh tra Mark Cutler, thuộc đơn vị chỉ huy chống lạm dụng và tham nhũng của Sở Cảnh sát Thủ đô, cho biết: "Các sĩ quan phải hành động chính trực mọi lúc, việc nói dối về một cáo buộc nghiêm trọng như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hành động này phá hỏng những nỗ lực của lực lượng trong việc hỗ trợ nạn nhân của tội phạm tình dục và chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều đó".

Tuệ Anh (theo BBC, The Standard)