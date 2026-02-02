Nữ ca sĩ thiệt mạng vì bị rắn độc cắn trong phòng ngủ

NigeriaNữ ca sĩ nổi tiếng Nwangenem bị rắn độc cắn lúc đang ngủ và tử vong dù đã đến bệnh viện, gây tranh cãi về năng lực điều trị của hệ thống y tế Nigeria.

Nữ ca sĩ Ifunanya Nwangene, 26 tuổi, qua đời tại bệnh viện ở thủ đô Abuja của Nigeria hôm 31/1 sau khi bị rắn cắn tại nhà riêng. Các video trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhân viên bắt con rắn từ căn hộ của cô, trong khi nhiều người xung quanh la hét: "Đó là rắn hổ mang!".

Sam Ezugwu, đồng sáng lập và giám đốc âm nhạc của Amemuso Choir nơi Nwangene tham gia, cho biết nữ ca sĩ bị rắn cắn lúc đang ngủ. Hai con rắn độc sau đó được tìm thấy trong nhà cô.

Thông tin gây xôn xao dư luận, bởi rắn độc hiếm khi xuất hiện tại khu dân cư hạng sang nơi Nwangene sinh sống, cũng như việc hệ thống y tế không thể cứu chữa kịp thời cho cô.

Nữ ca sĩ này ban đầu đến một phòng khám gần nhà, nhưng nơi này không có huyết thanh kháng nọc, nên cô chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Ezugwu cho hay bệnh viện có một trong hai loại huyết thanh cần thiết, nhưng thiếu loại còn lại. Trong lúc các bác sĩ cố gắng ổn định tình trạng bệnh nhân, Nwangene không nói được, chỉ có thể ra hiệu bằng tay và vật lộn để thở.

Ezugwu đã tức tốc lái xe đi tìm loại huyết thanh còn thiếu, nhưng khi quay lại bệnh viện thì Nwangene đã qua đời.

Ifunanya Nwangene, 26 tuổi, trước khi qua đời tại bệnh viện thủ đô Abuja, Nigeria. Ảnh: BBC

Trong khi đó, Trung tâm Y tế Liên bang Jabi tại thủ đô Abuja bác bỏ thông tin cơ sở này không có đủ huyết thanh kháng nọc, cũng như tin đồn đội ngũ y tế phản ứng hời hợt khi tiếp nhận bệnh nhân.

"Nhân viên của chúng tôi đã điều trị ngay lập tức và phù hợp, bao gồm hồi sức, truyền dịch, thở oxy qua đường mũi và sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn đa năng", thông cáo có đoạn.

Bệnh viện cho biết Nwangene gặp biến chứng phức tạp từ vết cắn của rắn. Tình trạng bệnh nhân đột ngột xấu đi trước khi chuyển vào hồi sức tích cực và các bác sĩ không thể cứu sống cô.

Nwangene trở nên nổi tiếng và được đông đảo người dân Nigeria mến mộ sau khi tham gia chương trình The Voice của nước này vào năm 2021. Cô được bạn bè nhận xét có khả năng biểu diễn đa dạng, pha trộn jazz, opera, nhạc cổ điển và soul.

Sự việc thổi bùng lên tranh luận về chất lượng chăm sóc y tế và an toàn người bệnh, sau hàng loạt cáo buộc tắc trách y khoa tại Nigeria. Trong số này có vụ con trai 21 tháng tuổi của tiểu thuyết gia Chimamanda Ngozi Adichie tử vong, dù bệnh viện liên quan đã phủ nhận sai phạm.

Bộ trưởng Y tế Nigeria thừa nhận hệ thống y tế đang gặp phải "những thách thức mang tính hệ thống", đồng thời thông báo lập tổ công tác quốc gia về quản trị lâm sàng và an toàn người bệnh để tìm cách khắc phục.

Tổ chức Y tế Thế giới nhận định rắn độc cắn là vấn đề y tế công cộng bị xem nhẹ ở nhiều quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới. Tại châu Phi, mỗi năm ghi nhận 435.000-580.000 ca rắn cắn cần điều trị. Riêng khu vực cận Sahara có khoảng 30.000 ca tử vong mỗi năm, dù một số ước tính cho rằng con số thực tế có thể cao hơn.

Các chuyên gia cho rằng thiếu hụt huyết thanh kháng nọc là lý do lớn khiến quy mô vấn đề khó được thống kê đầy đủ, do nhiều nạn nhân tìm đến thầy lang để điều trị, nên ca bệnh không được ghi nhận.

Thanh Danh (Theo BBC)