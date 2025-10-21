Nữ ca sĩ thản nhiên hút bóng cười khi bị CSGT dừng xe

Đà NẵngNữ ca sĩ 31 tuổi, từng đoạt Á quân một chương trình truyền hình, bị xử phạt về hành vi chống đối hiệu lệnh dừng xe và thản nhiên hút bóng cười ngay trên ghế lái.

Ngày 21/10, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt nữ ca sĩ ngụ phường Điện Bàn Đông tổng cộng 38 triệu đồng về các lỗi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng kiểm soát giao thông và không có giấy phép lái xe.

Chủ ôtô cũng bị phạt 29 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Ngoài các lỗi giao thông, nữ ca sĩ còn bị công an xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ, sử dụng bóng cười. Cô khai đã mua khí cười với giá khoảng 4 triệu đồng tại một quán bar trên đường Trần Quốc Toản (quận Hải Châu) để sử dụng cá nhân.

Nữ tài xế thản nhiên hút khí cười khi CSGT yêu cầu xuống xe. Ảnh: Cắt từ clip của người dân

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 1/9, tổ tuần tra Trạm CSGT Hòa Hải phát hiện ôtô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, nữ tài xế tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến phố. Khi bị chặn lại trước số 63 đường Hồ Xuân Hương (phường Ngũ Hành Sơn), người này có biểu hiện không tỉnh táo, không hợp tác và ngồi lì trên ghế lái.

Trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân, nữ ca sĩ thản nhiên lấy bóng cười (khí N2O) ra hút ngay trong xe, bất chấp yêu cầu của CSGT.

Sự việc thu hút sự hiếu kỳ của hàng trăm người đi đường. Nhiều người lấy điện thoại ghi hình hành vi vi phạm của nữ tài xế.

Ngoài việc lập biên bản vi phạm đối với tài xế, cảnh sát cũng thu giữ 4 bình khí cười trên ôtô.

Sự việc thu hút hàng trăm người vây quanh phương tiện do nữ ca sĩ điều khiển. Ảnh: Cao Hải

Nữ ca sĩ này từng đoạt Á quân một chương trình truyền hình năm 2018. Sau khi nhóm nhạc tan rã, cô hoạt động riêng và từng góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình.

Ngọc Trường